MISES À JOUR COMMERCIALES : Aura Energy termine son forage ; Cordel augmente ses revenus.

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et non rapportées séparément par Alliance News :

----------

Aura Energy Ltd - Société minière basée en Australie avec des projets polymétalliques et d'uranium en Europe et en Afrique - Achèvement du programme de forage intercalaire de 11 600 mètres au projet Tiris. Continue de faire progresser l'étude de faisabilité optimisée ciblant 3 millions de livres d'octoxyde de triuranium, qui devrait être achevée au premier trimestre 2023. Commence la conception technique préliminaire de Tiris.

----------

Cordel Group PLC - Plateforme d'intelligence artificielle basée à Londres pour l'analyse des couloirs de transport - Déclare un chiffre d'affaires de 945 000 GBP pour le semestre clos le 31 décembre, soit une hausse de 50 % par rapport aux 629 000 GBP de l'année précédente. La perte avant intérêts, impôts, amortissement et dépréciation se réduit à 789 000 GBP, contre 1,3 million GBP un an plus tôt. "Les résultats intermédiaires montrent un retour à la croissance par rapport à la période correspondante de l'année dernière, car nous bénéficions de contrats à long terme décrochés plus tôt. Nous sommes heureux de la reconnaissance par le marché de nos avantages technologiques et nous sommes confiants dans l'ajout de nouveaux contrats au fur et à mesure que 2023 avance. Nous gérons l'entreprise de manière à équilibrer les exigences des opportunités de croissance tout en maintenant des réserves de trésorerie adéquates", déclare le président Ian Buddery.

----------

Curtis Banks Group PLC - Fournisseur de pensions personnelles auto-investies basé à Bristol - Déclare que la réunion du tribunal et l'assemblée générale relatives à son acquisition par Nucleus Clyde Acquisition Ltd auront lieu le 27 février.

----------

Landore Resources Ltd - Société d'exploration et de développement minier au Canada - Reçoit un paiement supplémentaire de 251 824 CAD, ou 156 031 GBP, dans le cadre de l'accord d'option avec Lithoquest Resources Inc. Obtient également 2,2 millions d'actions de Storm Exploration Inc d'une valeur de 248 176 CAD. Accepte de modifier les termes de l'accord d'option afin que Storm puisse acquérir une participation de 100 % dans les propriétés de Miminiska Lake et Keezhik Lake dans le district minier de Thunder Bay, dans le nord de l'Ontario, en effectuant des paiements échelonnés à Landore totalisant 1,6 million CAD en espèces et 2,4 millions CAD supplémentaires, soit en espèces, soit par l'émission de nouvelles actions.

----------

Milton Capital PLC - société de marché des capitaux - Change immédiatement la date de fin de son exercice financier du 30 septembre au 31 janvier. Explique que le changement était nécessaire suite aux modifications apportées aux règlements d'audit par le FRC concernant les entités d'intérêt public.

----------

Jade Road Investments Ltd - Véhicule d'investissement basé à Hong Kong - A l'intention de lever des fonds propres à hauteur de 1,8 million USD en émettant 191,3 millions de nouvelles actions au prix de 0,0075 GBP par action.

----------

GreenX Metals Ltd - développe le projet de cuivre Arctic Rift au Groenland - Déclare que l'audience pour les demandes d'arbitrage international contre la Pologne en vertu du Traité sur la Charte de l'énergie et du Traité bilatéral d'investissement Australie-Pologne s'est terminée. Dit qu'elle a financé la procédure de réclamation en vertu de son accord de financement des litiges de 12,3 millions USD. Au 31 décembre, les liquidités s'élèvent à 2,6 millions de dollars australiens, ou 1,5 million de livres sterling, avec un montant supplémentaire de 6,1 millions de dollars australiens disponible pour financer les coûts liés à la réclamation en vertu de l'accord de financement des litiges.

----------

Sovereign Metals Ltd - Société minière basée à Perth, Australie, axée sur le Malawi - Avance l'étude de préfaisabilité pour le projet de rutile Kasiya. Elle s'appuiera sur l'étude d'opportunité élargie, qui a confirmé que Kasiya "est potentiellement l'un des plus grands producteurs de rutile naturel et de graphite naturel au monde et dont le coût est potentiellement le plus bas". Achève un programme de forage intercalaire de ressources minérales de 4 660 mètres, 191 trous en profondeur et 2 206 mètres, 247 trous en profondeur. Déclare qu'il a confirmé la cohérence de la minéralisation à haute teneur en rutile et en graphite en profondeur. Prévoit de scinder ses projets autonomes de graphite en une filiale détenue à 100%, NGX Ltd, puis de procéder à une distribution in-specie.

----------

Associated British Engineering PLC - Société de services d'ingénierie dont le siège social est à Cambridge. Elle a réalisé un bénéfice avant impôts de 5 440 GBP au cours de l'exercice clos le 30 septembre, contre une perte de 86 572 GBP l'année précédente. N'enregistre aucun revenu, inchangé par rapport à l'année précédente. Ne recommande pas le versement d'un dividende. Déclare que les perspectives commerciales du groupe restent "imprévisibles", en raison de la nécessité d'identifier une activité commerciale au milieu d'une pandémie mondiale.

----------

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.