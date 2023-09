(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Curtis Banks Group PLC - Fournisseur de pensions personnelles auto-investies basé à Bristol - Dans le cadre du plan de sanctions de la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles, Curtis Banks a annoncé la finalisation de son rachat par Nucleus Financial Platforms Ltd, qui propose des plateformes en ligne pour la gestion de l'épargne et des investissements. En janvier dernier, Nucleus avait accepté de racheter Curtis Banks pour 242 millions de livres sterling. Les actions de Curtis seront supprimées du marché AIM de Londres la semaine prochaine, mardi.

Emmerson PLC - Société de développement de potasse axée sur le Maroc - Le tremblement de terre survenu au Maroc le 8 septembre n'a pas eu d'impact direct sur son projet de potasse Khemisset dans le pays, mais note que des retards dans le processus d'approbation environnementale pourraient être possibles car le gouvernement se concentre sur les conséquences et les efforts d'aide humanitaire. La société attend l'approbation environnementale de la Commission ministérielle de pilotage, présidée par le chef du gouvernement marocain. Le directeur général, Graham Clarke, a déclaré : "Il est compréhensible que les efforts de secours dominent l'attention du gouvernement à court terme, alors que nous attendons la réunion du comité ministériel pour approuver notre permis environnemental, mais nous restons confiants quant à une issue favorable".

Firering Strategic Minerals PLC - Société d'exploration basée à Abidjan, Côte d'Ivoire - Levée de 756.000 GBP par le placement de 11,6 millions d'actions nouvelles auprès de quelques investisseurs au prix de 6,5 pence par action.

Gulf Investment Fund PLC - Fonds d'investissement basé sur l'île de Man et axé sur l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et Oman - Annonce une offre de rachat de 100 % de la participation de chaque actionnaire, toutes les actions achetées devant être annulées. Les actionnaires inscrits au registre à partir de mardi prochain sont invités. Les coûts de l'offre devraient s'élever à environ 50 000 USD. Le prix de l'offre sera déterminé une fois que les actifs de la société auront été attribués.

Trident Royalties PLC - société de redevances minières - Prend note des annonces faites par la société Anson Resources Ltd, cotée à Sydney, détaillant les progrès positifs réalisés dans le cadre de son projet de lithium Paradox et du projet de lithium Green River dans l'Utah, aux États-Unis. Trident note qu'Anson a augmenté la production de son usine de démonstration d'échantillons dans son centre d'innovation du lithium en Floride et qu'elle produit maintenant du carbonate de lithium de qualité batterie à partir des saumures de Paradox en vue d'approvisionner des partenaires d'achat potentiels. En outre, Anson indique qu'elle a achevé l'acquisition d'un ensemble stratégique de terrains privés à usage industriel dans le cadre de son projet Green River, pour un montant de 2,4 millions USD. Adam Davidson, directeur général de Trident, a déclaré : "C'est un grand plaisir de voir les progrès continus réalisés à Paradox, alors qu'Anson fait avancer le projet pour devenir un fournisseur de lithium basé aux États-Unis pour les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries".

VSA Capital Group PLC - Société de banque d'investissement et de courtage basée à Londres - Prévoit un impact significatif sur ses résultats semestriels au 30 septembre en raison de la baisse du prix de l'action de Silverwood Brands PLC. Silverwood est une société d'investissement basée à Londres qui cible les secteurs de l'alimentation, de l'alimentation biologique, du bien-être, du style de vie et des loisirs. VSA Capital note que le cours de l'action a chuté de 50 % mercredi, à 30 pence l'unité, ce qui valorise Silverwood à 77,5 millions de livres sterling. VSA Capital détient une participation de 0,9 % dans le capital total de la société. L'impact sera une perte hors trésorerie car les investissements seront commercialisés à la fin de la période, indique VSA. "Nous espérons que le cours de l'action se redressera avant la fin de notre exercice, le 31 mars 2024. Si ce n'est pas le cas, nos chiffres audités pour l'année entière montreront probablement une perte pour l'année en raison de l'ajustement hors trésorerie, bien que nous ayons toujours une vision prudemment optimiste de notre deuxième semestre en raison des transactions sur lesquelles nous travaillons", ajoute le communiqué. VSA affirme qu'elle reste un actionnaire de soutien de Silverwood.

Zambeef Products PLC - entreprise de chaîne du froid et de vente au détail basée à Lusaka et présente en Zambie, au Nigeria et au Ghana - déclare que le conseil d'administration approuve la restructuration visant à rationaliser ses activités dans ses six entités zambiennes. La restructuration prendra au moins six mois. "La société devrait bénéficier de la restructuration car elle éliminera les complexités inutiles et les duplications de ses processus d'affaires dans les six entités différentes, qui ont en fin de compte les mêmes décideurs clés, les mêmes processus, la même propriété et la même équipe de direction", déclare Zambeef.

