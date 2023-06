Honeywell et Curtiss-Wright reçoivent une certification pour des enregistreurs de données de vol et de conversations de poste de pilotage d'une autonomie de 25 heures

Des variantes du Honeywell Connected Recorder-25 sont dorénavant homologuées pour une utilisation dans les avions de série Boeing 737, 767 et 777

Salon de l'aéronautique de Paris – Honeywell (NASDAQ : HON) et Curtiss-Wright Corporation (NYSE : CW) ont annoncé aujourd'hui que les variantes de leur enregistreur de conversations de poste de pilotage (CVR) et de leur enregistreur de données de vol (FDR) Honeywell Connected Recorder-25 (HCR-25), développées conjointement, sont dorénavant homologuées pour les avions de série Boeing 737, 767 et 777. Suite à cette certification, n’importe quelle compagnie aérienne peut à présent commander les enregistreurs HCR-25 directement auprès de Boeing ou de Honeywell, et demander à Boeing d'installer le CVR ou le FDR sur leur appareil. Il s’agit du premier produit de Curtiss-Wright à être homologué sur Boeing 737, 767 et 777.

Basé sur la technologie CVR Fortress® compacte et légère de Curtiss-Wright et sur le concept de design Honeywell Flight Recorder 5 (HFR5) éprouvé de Honeywell, le HCR-25 est conforme aux dernières réglementations et exigences pour s'acquitter du mandat de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) d’un minimum de 25 heures d’enregistrement des conversations du poste de pilotage pour les aéronefs pesant plus de 27 000 kilogrammes. De nombreuses régions à travers le monde ont émis des mandats connexes en accord avec l’AESA, dont l’Europe, le Canada, le Mexique et Singapour.

« Des enregistreurs fiables des conversations du poste de pilotage et des données de vol sont d'une importance vitale pour la sécurité des vols et, depuis 2019, nous collaborons avec Curtiss-Wright sur la conception et le développement de la prochaine génération d’enregistreurs de conversations et de données conformes au mandat et utilisant une connectivité en temps réel. Grâce à une connectivité accrue, les exploitants d'aéronefs disposent d’une autre source de collecte de données pour améliorer l'entretien et la performance des avions », a déclaré Steve Hadden, vice-président du département Services et connectivité chez Honeywell Aerospace.

« Nous sommes fiers d’annoncer le franchissement de cet important jalon de certification pour des modèles Boeing, qui permet au secteur du transport aérien commercial de tirer parti de la dernière génération d’enregistreurs de conversations et de données de vol de Curtiss-Wright », a affirmé Lynn M. Bamford, présidente et directrice générale de Curtiss-Wright Corporation. « Cela fait plus de 60 ans que nos enregistreurs de données de vol améliorent la sécurité aérienne, et nous sommes absolument ravis de travailler avec Honeywell pour garantir que cet héritage perdure. »

Curtiss-Wright est le fournisseur exclusif des enregistreurs de nouvelle génération de Honeywell pour les marchés du transport aérien et de l’aviation d’affaires. En plus de la connectivité supplémentaire, ces enregistreurs de nouvelle génération conviennent parfaitement, aussi bien pour les nouvelles installations que pour les applications de modernisation, et fournissent une option de mise à niveau facile qui permet de réduire les délais d’installation ainsi que les coûts grâce à leur design autorisant des remplacements à complémentarité de forme des unités CVR et FDR de la gamme HFR5 de Honeywell.

Curtiss-Wright conçoit et fabrique ses enregistreurs de vol dans son usine de Bournemouth, en Angleterre.

À propos de Honeywell

On retrouve les produits et services de Honeywell Aerospace dans pratiquement tous les aéronefs commerciaux, militaires et spatiaux. L’unité commerciale Aerospace construit des moteurs d'avion, des appareils électroniques pour le cockpit et la cabine, des systèmes de connectivité sans fil, des composants mécaniques et bien d'autres choses. Ses solutions matérielles et logicielles créent des avions plus économes en carburant, des vols plus directs et ponctuels, ainsi qu’un ciel et des aéroports plus sûrs. Pour de plus amples renseignements, visitez www.honeywell.com ou suivez-nous sur @Honeywell_Aero.

Honeywell (www.honeywell.com) propose des solutions spécifiques au secteur comprenant des produits et services pour l'aéronautique ; des technologies de contrôle pour les bâtiments et l’industrie ; ainsi que des matériaux performants à l’échelle mondiale. Nos technologies aident les avions, les bâtiments, les usines de fabrication, les chaînes d’approvisionnement et les travailleurs à être davantage connectés afin de rendre notre monde plus intelligent, plus sûr et plus durable. Pour plus d'actualités et d'informations au sujet de Honeywell, rendez-vous sur le site www.honeywell.com/newsroom.

À propos de Curtiss-Wright Corporation

Curtiss-Wright Corporation (NYSE : CW) est une entreprise mondiale intégrée qui fournit des produits, solutions et services très élaborés, principalement aux marchés de l’aérospatiale et de la défense, ainsi que des technologies essentielles pour les marchés exigeants de l'énergie commerciale, des procédés et de l’industrie. Nous tirons parti d’un effectif composé de 8 100 employés très qualifiés qui développent, conçoivent et fabriquent ce que nous considérons comme les solutions les mieux conçues pour les marchés que nous servons. Capitalisant sur l'héritage de Glenn Curtiss et des frères Wright, Curtiss-Wright, dont le siège social est situé à Davidson, en Caroline du Nord, s'attache depuis longtemps à fournir des solutions innovantes par l’entremise de relations de confiance avec ses clients. Pour de plus amples renseignements, visitez www.curtisswright.com.

