Cushman & Wakefield a annoncé la nomination de Jessica Francisco en tant que première responsable en chef du développement durable (CSO). Dans ce nouveau rôle, Jessica Francisco rendra compte au directeur des investissements et de la stratégie de la société. Francisco a rejoint Cushman & Wakefield en 2022 en tant que responsable mondiale du développement durable pour les activités de services aux occupants de la société.

En tant que CSO, Francisco développera et mettra en œuvre des stratégies et des objectifs de développement durable à l'échelle de l'entreprise, intégrera les meilleures pratiques dans toutes les unités commerciales, intégrera le développement durable dans les services de base de l'entreprise et établira des mesures pour évaluer les progrès et garantir des résultats efficaces en collaboration avec les partenaires commerciaux de l'entreprise. Francisco est un leader reconnu, avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du développement durable. Avant de rejoindre Cushman & Wakefield, Francisco était responsable du développement durable chez Arcadis U.S., où elle dirigeait le programme régional de développement durable et la pratique de conseil en matière d'environnement, de santé, de sécurité et de développement durable.

Son expérience comprend également la direction de l'équipe de conseil en matière d'énergie renouvelable et de climat chez 3Degrees et des équipes multidisciplinaires dans la conception et l'exécution de programmes d'énergie propre chez Pacific Gas & Electric. Elle a conçu et mis en œuvre avec succès des stratégies de développement durable pour des organisations internationales et a dirigé des stratégies commerciales, la gestion de programmes et de portefeuilles, ainsi que l'amélioration des opérations, à la fois en tant que consultante et en tant qu'employée d'entreprise.