Cushman & Wakefield plc. est un fournisseur de services immobiliers commerciaux. Le secteur d'activité de la société comprend la gestion des biens, des installations et des projets, la location, les marchés des capitaux et l'évaluation, ainsi que d'autres services. La société opère à travers trois segments : Les Amériques ; l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), et l'Asie-Pacifique (APAC). Le secteur Amériques comprend les opérations situées aux États-Unis, au Canada et sur les principaux marchés d'Amérique latine. L'EMEA comprend les opérations au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et sur d'autres marchés en Europe et au Moyen-Orient. L'APAC comprend les opérations en Australie, à Singapour, en Chine et sur d'autres marchés de la région Asie-Pacifique.

Secteur Services immobiliers