(Alliance News) - Custodian Property Income REIT PLC a déclaré que 2024 pourrait être un tournant pour l'investissement immobilier, alors qu'il a fait état d'une baisse de la valeur de l'actif net au cours de son dernier exercice financier.

Le fonds d'investissement immobilier axé sur l'immobilier commercial britannique a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action a chuté de 5,9 % à 93,4 pence au 31 mars, contre 99,3 pence l'année précédente.

Le rendement total de la valeur nette d'inventaire a été négatif de 0,4 %, contre 12,5 % l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, le président David MacLellan a déclaré que le portefeuille de la société est bien placé pour bénéficier de toute réévaluation à la hausse des valorisations sectorielles à mesure que les taux d'intérêt baissent et que l'économie britannique s'améliore.

Il a souligné : "La première baisse des taux d'intérêt devrait être le véritable catalyseur d'un changement de sentiment positif à l'égard de l'investissement immobilier, de sorte que la fin de l'année 2024 pourrait marquer un tournant sur le marché."

Il a ajouté : "Dans un environnement inflationniste et avec un manque d'offre de propriétés régionales modernes et plus petites, nous nous attendons à une croissance continue des loyers au cours de l'année à venir. En outre, lorsque nous pouvons fournir des espaces qui répondent aux normes environnementales modernes exigées par la législation et les locataires, nous nous attendons à une croissance supplémentaire des loyers.

"C'est cette croissance des revenus qui devrait constituer la composante la plus importante du rendement total au cours de la prochaine phase du marché immobilier et nous pensons que le portefeuille de Custodian Property Income REIT à fort rendement, soutenu par un EPRA [bénéfice par action] supérieur à celui du groupe de référence, continuera à soutenir le rendement pour les actionnaires".

La société a versé des dividendes totaux de 5,8 pence par action pour l'exercice 2024, y compris un dividende spécial de 0,3 pence. Elle prévoit de verser un dividende ordinaire de 6,0 pence pour l'exercice 2025, en hausse de 9,1 % par rapport à 5,5 pence.

Les actions de Custodian Property étaient en baisse de 0,1 % à 72,30 pence chacune jeudi en fin de matinée à Londres.

