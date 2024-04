(Alliance News) - Custodian Property Income REIT PLC a annoncé mardi avoir finalisé la vente d'une unité industrielle à Weybridge pour un montant de 6 millions de livres sterling.

Le fonds d'investissement immobilier a également procédé à un échange inconditionnel sur la cession d'une unité industrielle vacante à Warrington pour un montant de 9 millions de livres sterling.

La cession de Warrington devrait être achevée à la mi-avril.

Le montant total des cessions, soit 15 millions de livres sterling, servira à rembourser la facilité de crédit renouvelable existante de la société.

"Alors que le permis de construire a été obtenu pour redévelopper le site de Warrington, nous pensons qu'en raison d'un manque de demande d'occupation et de la capacité à cristalliser un profit substantiel pour nos actionnaires, c'est maintenant le meilleur moment pour vendre. La vente d'une propriété inoccupée est particulièrement rentable, car elle permet d'économiser les coûts d'inoccupation et de réduire les charges d'intérêt", a déclaré Richard Shepherd-Cross, directeur général de Custodian Capital Ltd.

"L'actif de Weybridge a fourni un niveau de revenu sain au cours de ses quatre années de détention et après avoir reloué l'unité en 2022 à un niveau de loyer plus élevé, nous pensons que la croissance future des loyers pourrait ne pas répondre à nos attentes en matière de croissance des revenus à l'avenir, c'est pourquoi nous avons pris la décision de vendre".

Les actions de Custodian Property Income étaient en hausse de 0,3 % à 81,60 pence chacune à Londres mardi après-midi.

