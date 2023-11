Custodian Property Income REIT PLC - société d'investissement immobilier basée à Leicester, en Angleterre, spécialisée dans les petites propriétés régionales - vend la crèche de Chesham, en Angleterre, pour 550 000 livres sterling à un acheteur dont l'identité n'a pas été révélée. Le portefeuille de la société était évalué à 614,3 millions de livres sterling au 30 juin.

Richard Shepherd-Cross, directeur général du gestionnaire de fonds Custodian Capital Ltd, déclare : "Cet actif était considéré comme sous-évalué et ne correspondait plus à la stratégie de la société. À la suite d'un récent renouvellement de bail, la propriété avait une durée de bail restante de 13 ans et le moment était venu de la vendre.

"Nous prévoyons d'utiliser le produit de la vente pour financer des améliorations dans le reste du portefeuille, ce qui, selon nous, soutiendra mieux la stratégie visant à fournir à nos actionnaires des revenus élevés.

Cours actuel de l'action : 87,02 pence, en hausse de 0,6 % à Londres lundi après-midi

Variation sur 12 mois : en baisse de 5,00 %.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

