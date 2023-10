(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

One Heritage Group PLC - Promoteur résidentiel basé au Royaume-Uni et axé sur le nord de l'Angleterre - Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 juin est passé de 1,7 million de livres sterling à 15,6 millions de livres sterling. La perte avant impôt est restée stable à 2,1 millions de GBP. L'augmentation du chiffre d'affaires est due à la conclusion de 71 ventes au cours de la période. Jason Upton, PDG, déclare : "Cette année a été une année charnière pour le groupe, puisque nous avons réalisé notre première vague d'achèvements pratiques. Le groupe a également enregistré des revenus élevés, la majorité des unités ayant été vendues, tandis que les canaux de vente se concentrent sur les résidences restantes invendues. Le groupe est également prêt à achever à court terme tous les projets livrés par ses soins, qui ont posé des problèmes de contrôle des coûts, et a désormais commencé tous les nouveaux projets en utilisant des contrats à prix fixe afin d'éliminer ce risque. Notre stratégie ciblée, associée à un investissement important dans des compétences et des ressources expérimentées en matière de développement immobilier, nous donne la certitude que les projets de développement actuels et futurs seront menés à bien en temps voulu et de manière rentable. Le nord de l'Angleterre continue de se révéler une région attrayante pour les investisseurs immobiliers, compte tenu de la demande croissante de logements abordables et de qualité, que nous fournissons. Nous nous réjouissons de poursuivre la réalisation de nos objectifs stratégiques au cours de l'année à venir".

Grit Real Estate Income Group Ltd - Société panafricaine d'investissement et de gestion immobilière basée à l'île Maurice - La valeur nette de réintégration EPRA par action chute à 72,8 cents US par action à la fin de l'année au 30 juin, contre 79,4 cents l'année précédente. Le dividende est ramené de 4,50 cents à 2,50 cents. Bronwyn Knight, directrice générale, déclare : "L'exercice au 30 juin 2023 a été une année transitoire pour le groupe, caractérisée par des cessions d'actifs non essentiels, la réduction de la dette et des risques de refinancement de la dette et des progrès substantiels dans l'acquisition d'une participation majoritaire dans GREA, l'entreprise associée de développement du groupe. La volatilité des taux d'intérêt mondiaux a pesé sur la performance opérationnelle de notre portefeuille immobilier.

Custodian Property Income REIT PLC - real estate investment trust - La valeur nette d'inventaire par action au 30 septembre, à la fin du deuxième trimestre, tombe à 95,9 pence, contre 98,6 pence à la fin du mois de juin. "La déconnexion entre les marchés professionnels et les marchés d'investissement dans l'immobilier britannique persiste. Si les effets de l'inflation et des taux d'intérêt élevés semblent peser lourdement sur le sentiment des investisseurs, l'influence la plus importante a peut-être été la réévaluation marquée des valorisations au dernier trimestre 2022, qui semble toujours influencer l'attitude des investisseurs à l'égard de l'investissement immobilier. Cependant, depuis le début de l'année 2023, les valorisations sont restées raisonnablement stables sur l'ensemble du marché, certains sous-secteurs montrant des signes de reprise tandis que d'autres continuent de dériver. Le résultat pour la valeur liquidative de Custodian Property Income REIT a été une baisse marginale de 3,9 % au cours des trois derniers trimestres", ajoute le rapport.

IamFire PLC - Émetteur d'investissements basé à Londres et axé sur les opportunités dans les secteurs du commerce social, des sciences de la vie et des ressources naturelles - La perte avant impôts pour l'exercice clos le 30 avril se creuse pour atteindre 1,5 million de livres sterling, contre 424 822 livres sterling. Comptabilisation d'une perte de 754 673 GBP sur la réévaluation des investissements à la juste valeur, en nette augmentation par rapport à 14 844 GBP. Aucun revenu n'a été enregistré, ce qui n'a pas changé d'une année sur l'autre.

Tintra PLC - Société basée à Londres qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les habitants des marchés émergents à transférer de l'argent - La perte avant impôts pour le semestre clos le 31 juillet s'est creusée pour atteindre 1,4 million de livres sterling, contre 444 000 livres sterling l'année précédente. Les dépenses administratives totales s'élèvent à 1,5 million de livres sterling, contre 465 000 livres sterling l'année précédente. Le président Roger Matthews déclare : "Ces résultats semestriels non audités sont sans histoire mais conformes aux attentes et aux estimations du conseil d'administration, sans génération de revenus, la société se concentrant entièrement sur le développement et la construction de sa technologie et de son infrastructure pour ce qui sera, nous l'espérons, le premier d'un réseau mondial de banques bleues et vertes." En septembre, elle a donné son accord de principe à une éventuelle offre en numéraire. L'offre est présentée par LRB 35 Ltd, une structure d'accueil non cotée, actuellement contrôlée par ses administrateurs, Tariq Al Abdulla et Andrew Bascombe, mais soutenue par d'autres actionnaires de Tintra qui ne font pas partie de la direction de l'entreprise. L'offre évalue chaque action de Tintra à 150 pence par action, avec une possibilité d'échange d'actions.

Vast Resources PLC - société d'exploitation minière et de développement des ressources ayant des intérêts en Roumanie, au Tadjikistan et au Zimbabwe - Les tonnes extraites de la mine polymétallique de Baita Plai en Roumanie au troisième trimestre 2023 sont passées de 23 372 au deuxième trimestre à 25 600. Les tonnes métriques sèches de concentré produites s'élèvent à 559, en hausse par rapport à 468.

Helium Ventures PLC - special purpose acquisition vehicle - La perte avant impôt pour l'exercice clos le 30 avril se réduit à 429 657 GBP, contre 516 174 GBP l'année précédente. Les dépenses administratives ont diminué, passant de 452 160 GBP à 389 404 GBP. Aucun revenu n'a été enregistré, sans changement par rapport à l'année précédente.

