Custodian Property Income REIT plc est une société d'investissement immobilier basée au Royaume-Uni. Son portefeuille comprend des biens immobiliers loués à des locataires institutionnels sur la base de baux à long terme dans tout le Royaume-Uni et se caractérise principalement par des biens immobiliers dont la valeur individuelle est inférieure à 15 millions de livres sterling au moment de l'acquisition. La société offre aux investisseurs la possibilité d'accéder à un portefeuille diversifié de biens immobiliers commerciaux au Royaume-Uni par le biais d'un fonds à capital fixe. En ciblant principalement des biens régionaux d'une valeur inférieure à 15 millions de livres sterling, la société cherche à fournir aux investisseurs un niveau de revenu attractif avec un potentiel de croissance du capital. Le portefeuille de la société est diversifié par secteur, géographie et locataires, avec un faible taux d'endettement. Les types de biens immobiliers comprennent les immeubles industriels, les bureaux, les commerces de détail, les entrepôts de vente au détail et autres. Le gestionnaire d'investissement de la société est Custodian Capital Limited.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial