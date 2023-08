(Alliance News) - Capital & Regional PLC a déclaré jeudi que son président David Hunter s'était retiré de la présidence de Custodian Property Income REIT PLC après neuf ans.

Le départ de M. Hunter a pris effet mardi après l'assemblée générale annuelle de Custodian Property Income REIT, une société d'investissement immobilier basée à Leicester qui se concentre sur un portefeuille de petites propriétés régionales à travers le Royaume-Uni.

Lors de la publication de ses derniers résultats financiers semestriels jeudi, Capital & Regional a fait état d'un bénéfice intermédiaire en forte baisse, bien que les recettes aient augmenté grâce à l'amélioration des taux d'occupation et à la hausse des loyers perçus.

La société a également déclaré jeudi qu'elle avait accepté d'acheter le centre commercial Gyle à Édimbourg pour 40 millions de livres sterling, hors frais d'acquisition.

L'opération sera financée par des fonds existants détenus par la société, une nouvelle facilité de crédit de 16 millions de livres sterling et environ 25 millions de livres sterling de recettes brutes provenant d'une offre ouverte entièrement souscrite.

Le fonds d'investissement immobilier basé à Londres et spécialisé dans les centres commerciaux de proximité prévoit de lever environ 23,4 millions de livres sterling grâce à une offre ouverte de 46,3 millions de nouvelles actions à 54 pence par action, sur la base de 4 nouvelles actions pour 15 actions existantes détenues.

Dans un communiqué distinct publié jeudi, Growthpoint Properties Ltd a déclaré qu'elle avait souscrit à l'offre d'actions de Capital & Regional et qu'elle financerait son engagement à l'aide de ses facilités de crédit existantes.

Les actions de Capital & Regional étaient en baisse de 1,4 % à 56,31 pence jeudi matin à Londres. Elles sont restées stables à 13,25 ZAR à Johannesburg. Growthpoint était en hausse de 0,5 % à 13,08 ZAR à Johannesburg.

Les actions de Custodian Property Income ont baissé de 0,3 % à 86,75 pence à Londres.

Pour le semestre qui s'est achevé le 30 juin, Capital & Regional a déclaré que le bénéfice avant impôt avait chuté à 4,9 millions de livres sterling, contre 18,9 millions de livres sterling l'année précédente.

Le bénéfice sur les activités ordinaires avant financement n'a été que de 8,7 millions de livres sterling, en forte baisse par rapport aux 22,6 millions de livres sterling de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,7 %, passant de 28,5 millions de livres sterling à 30,7 millions de livres sterling.

Les revenus locatifs nets à périmètre constant ont augmenté de 13 %, principalement grâce à l'amélioration du taux d'occupation et de la perception des loyers. Cependant, le revenu locatif net total a diminué de 4,9 %, passant de 12,3 millions de livres sterling à 11,7 millions de livres sterling, l'amélioration à périmètre constant ayant largement compensé la perte de revenu liée à la vente de Blackburn en août 2022.

Le taux d'occupation s'est amélioré pour atteindre 94,5 % au 30 juin, contre 93,8 % l'année précédente. Au 31 décembre, le taux d'occupation était de 94,1 %.

La collecte des loyers a été en ligne avec les niveaux historiques d'avant Covid, avec 98,4% de collecte pour le premier semestre 2023.

Capital & Regional a déclaré un dividende intérimaire de 2,75 pence, en baisse de 10 % par rapport à 2,50 pence l'année précédente.

Au 30 juin, la valeur nette d'inventaire par action était de 106 pence, soit une baisse de 10 % par rapport à 118 pence.

"L'accent mis par notre stratégie communautaire sur les commerces et les services orientés vers la valeur, non discrétionnaires et axés sur les besoins, a permis à la société d'enregistrer une nouvelle période de solides performances opérationnelles, dans un contexte économique incertain et inflationniste", a déclaré Lawrence Hutchings, directeur général de Capital & Regional.

La société immobilière a déclaré que l'acquisition du centre commercial Gyle lui offrait un certain nombre d'opportunités de gestion d'actifs, y compris l'affinement de la composition des locataires, une attention renouvelée à la location pour améliorer l'occupation et les revenus, tout en renforçant l'attrait du centre pour la clientèle croissante et aisée du sud-ouest d'Édimbourg.

Capital & Regional a déclaré qu'elle continuerait à explorer des opportunités sélectives telles que le Gyle pour développer ses activités.

