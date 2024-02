Custodian Property Income REIT PLC - investisseur londonien dans des petites propriétés régionales au Royaume-Uni - Le directeur non exécutif David MacLellan achète 144 500 actions, d'une valeur de 101 000 GBP. Le directeur non exécutif Chris Ireland achète 72 155 actions, d'une valeur de 50 000 GBP. Le directeur non exécutif Malcolm Cooper achète 70 300 actions, d'une valeur de 50 000 GBP.

Cours actuel de l'action : 66,60 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 27

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

