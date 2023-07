Custom Truck One Source, Inc, anciennement Nesco Holdings, Inc, est un fournisseur de solutions de camions spécialisés et d'équipement lourd. La société fournit des solutions d'équipement aux marchés des services publics, des télécommunications, des chemins de fer et des infrastructures en Amérique du Nord. Les solutions de la société comprennent la location, la vente, les pièces de rechange, les outils, les accessoires et le service, la production d'équipement, la fabrication, les solutions de financement et l'élimination des actifs. La société offre à ses clients une gamme de services d'entretien, de réparation, de mise à niveau et d'installation d'actifs d'infrastructure essentiels. La flotte de la société compte environ 8 500 unités, dont des appareils à nacelle, des camions à flèche, des grues, des derricks, des foreuses à pression, des cordages, des équipements rail-route, des pièces de rechange, des outils et des accessoires.