CUSTOMERS BANCORP, INC. : DA Davidson toujours positif

Customers Bancorp, Inc. est une société de portefeuille bancaire, qui exerce des activités bancaires par l'intermédiaire de la Customers Bank (la Banque). La Banque a diversifié ses activités de prêt et sert ses clients par le biais d'une stratégie de banque privée avec un seul point de contact. Elle se concentre sur les activités bancaires communautaires, y compris les prêts commerciaux, industriels, immobiliers commerciaux, aux emprunteurs de Pennsylvanie, du New Jersey, de la ville de New York, de la Nouvelle-Angleterre et d'autres zones géographiques, les prêts multifamiliaux, les prêts de la Small Business Administration (SBA) et les prêts hypothécaires résidentiels. La Banque sert également des entreprises de niche spécialisées à l'échelle nationale, notamment ses prêts commerciaux aux entreprises de crédit hypothécaire, le financement d'équipement commercial, les prêts spécialisés et les prêts à la consommation par le biais de relations avec des sociétés fintech. La Banque a lancé CBIT sur la plateforme de paiements instantanés interentreprises (B2B) basée sur la blockchain TassatPay, qui sert un éventail de clients B2B souhaitant bénéficier de paiements instantanés.

Secteur Banques