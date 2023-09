Customers Bancorp, Inc. est une société holding bancaire. Elle exerce des activités bancaires par l'intermédiaire de sa filiale Customers Bank (la Banque). La banque dessert les résidents et les entreprises du sud-est de la Pennsylvanie, de New York, du New Jersey, de la ville de New York, de la Nouvelle-Angleterre et d'autres zones géographiques, en accordant des prêts multifamiliaux, des prêts à l'administration des petites entreprises et des prêts hypothécaires résidentiels. La banque dispose de sept succursales à service complet et fournit des produits bancaires commerciaux, principalement des prêts et des dépôts. La Banque soutient administrativement les prêts et autres produits financiers, y compris les contrats de location-financement d'équipement, accordés aux clients. Elle propose également des portefeuilles de prêts de banque à risque. La Banque sert des entreprises de niche spécialisées à l'échelle nationale, y compris ses prêts commerciaux aux sociétés hypothécaires, le financement d'équipements commerciaux, les prêts SBA, les prêts spécialisés et les prêts à la consommation par le biais de relations avec des sociétés fintech. Ses services bancaires spécialisés comprennent les prêts aux sociétés hypothécaires, le financement d'équipements et les prêts d'entrepôt.

Secteur Banques