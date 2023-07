CUTERA, INC. : Stifel Nicolaus optimiste sur le dossier

Cutera, Inc. est un fournisseur de solutions esthétiques et dermatologiques pour les praticiens. La société développe, fabrique, distribue et commercialise des plateformes de produits à base d'énergie à l'usage des médecins et autres praticiens, leur permettant de proposer des traitements esthétiques à leurs clients. La société propose des produits faciles à utiliser basés sur les plateformes de produits, tels que enlighten, enlighten SR, excel HR, excel V, excel V+, truSculpt iD, truSculpt flex, Secret PRO, Secret RF et xeo, chacun d'entre eux permettant aux médecins et autres praticiens de réaliser des procédures esthétiques, y compris des traitements pour le remodelage du corps, le resurfaçage et la revitalisation de la peau, l'élimination des tatouages, l'élimination des lésions pigmentaires bénignes, les conditions vasculaires, l'épilation et la mycose des ongles d'orteils. Ses plates-formes permettent de délivrer de la lumière laser et/ou de l'énergie RF pour des applications esthétiques à partir d'un seul système. Elle propose également des produits tels que ProWave 770, AcuTip 500, Titan XL, LimeLight, Pearl, Pearl Fractional et ProWave LX.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés