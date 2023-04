Le fonds spéculatif Pura Vida appelle à la paix au sein du conseil d'administration de Cutera et à la recherche d'un nouveau PDG

Le fonds spéculatif basé à New York, qui détient une participation de 7 % dans Cutera, a déclaré qu'il souhaitait que le conseil d'administration "fasse avancer la société dans le cadre d'un processus ordonné de succession du PDG" avec l'aide d'une importante société de recherche de cadres. Pendant la période de recherche, Pura Vida souhaite que le PDG actuel reste à la tête de l'entreprise.

Si le conseil d'administration n'agit pas, Efrem Kamen, membre directeur de Pura Vida, a déclaré mardi que sa société avait "identifié un PDG de classe mondiale et des administrateurs indépendants de grande qualité" qui pourraient aider l'entreprise.

Pura Vida demande également à l'entreprise de repousser la date limite de nomination des administrateurs, qui était fixée à début janvier.

Le cours de l'action Cutera a chuté de 58 % au cours des 52 dernières semaines. Il a toutefois bondi de 12 % mardi, après que les détails de l'impasse au sein du conseil d'administration ont été rendus publics.

Un représentant de la société n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'investisseur activiste J. Daniel Plants et son collègue David Mowry, membre du conseil d'administration et PDG, ont déclaré lundi que le conseil d'administration était devenu "fractionné" et qu'un groupe de membres du conseil d'administration avait négligé la planification de la succession de l'entreprise après que Mowry eut déclaré qu'il souhaitait partir.

Voce Capital, qui appartient à Plants, et Mowry détiennent ensemble 7 % du capital de Cutera.

Mowry et Plants ont déclaré dans un communiqué de presse qu'ils demandaient la révocation de cinq des huit membres du conseil d'administration et qu'ils réclamaient une réunion extraordinaire.

Cutera a déclaré vendredi que le conseil d'administration avait mis en place un comité spécial composé d'administrateurs indépendants pour examiner la demande de réunion spéciale et les questions connexes.