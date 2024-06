Cutera, Inc. développe, fabrique, distribue et commercialise des plateformes de produits à base d'énergie pour les praticiens médicaux, leur permettant d'offrir des traitements à leurs clients. La société distribue des produits de soins de la peau fabriqués par des tiers, ainsi que des systèmes secrets et des consommables. Ses plateformes de systèmes comprennent AviClear, enlighten, excel, truSculpt, Secret PRO, Secret RF et xeo. Le segment Cutera Core de la société comprend les systèmes, les consommables, les soins de la peau et les services de la société. Le segment Cutera Core développe, distribue et fabrique des systèmes à base d'énergie pour les praticiens médicaux et distribue également des produits de soins de la peau fabriqués par des tiers au Japon. Le secteur AviClear de la société comprend l'activité AviClear. La solution contre l'acné de la société, AviClear, est un traitement au laser sans ordonnance et sans médicament pour le traitement de l'acné légère à sévère. Ses produits comprennent CUTERA, ACUTIP 500, AVITM, AVI360, AVIANALYTICSTM, AVICARE COOLGLIDE, etc.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés