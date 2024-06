CV Sciences, Inc. est une société de bien-être grand public spécialisée dans les produits nutraceutiques et les aliments à base de plantes. Ses extraits de chanvre, ainsi que d'autres ingrédients et produits naturels scientifiquement fondés, sont vendus par l'intermédiaire d'une gamme de canaux de vente allant du commerce interentreprises au commerce de détail. L'entreprise gère un programme de développement de médicaments axé sur le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques à base de cannabidiol (CBD). Elle développe, fabrique, commercialise et vend des compléments alimentaires à base de plantes, des produits à base de CBD et des produits alimentaires à base de plantes sous les marques : +PlusCBD et Cultured Foods dans le secteur des soins de santé : nutraceutiques, soins de beauté, aliments spécialisés et produits pour animaux de compagnie. Les produits de la marque +PlusCBD sont vendus dans certains points de vente au détail à travers les États-Unis. La marque Cultured Foods propose une variété de produits alimentaires à base de plantes et s'adresse aux personnes à la recherche d'options végétaliennes, sans gluten ou flexitariennes pour une expérience culinaire. Elle fabrique des capsules molles et des teintures encapsulées pour l'industrie des compléments alimentaires et de la nutrition.

Secteur Produits pharmaceutiques