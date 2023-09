CVB Financial Corp. est une société holding bancaire pour Citizens Business Bank (la Banque). La Banque propose un service personnalisé associé à une gamme de services bancaires et fiduciaires pour les entreprises, les professionnels et les particuliers situés dans les zones de service de ses centres. Elle propose une gamme d'instruments de dépôt bancaire, notamment des chèques, des épargnes, des certificats de dépôt du marché monétaire et des certificats de dépôt en temps utile pour les entreprises et les particuliers, les municipalités et les districts, ainsi que des produits de dépôt spécialisés pour les titres de propriété et les dépôts fiduciaires. Elle propose des produits de prêt, notamment des prêts commerciaux, des prêts à l'agro-industrie, des prêts à la consommation, des prêts à l'administration des petites entreprises, des prêts immobiliers, des prêts à la construction et des crédits-bails pour les équipements et les véhicules. Elle propose une gamme de services financiers et de services fiduciaires par l'intermédiaire de sa division CitizensTrust, notamment des services fiduciaires, des fonds communs de placement, des rentes, des plans 401(k) et des comptes d'investissement individuels. Elle propose également une gamme de services spécialisés conçus pour répondre aux besoins de ses clients commerciaux.

Secteur Banques