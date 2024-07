Apax Partners, Bain Capital et CVC étudient chacun des offres potentielles pour SoftwareOne, ont déclaré deux personnes au fait de la situation, trois mois après l'éviction du conseil d'administration de l'entreprise suisse de logiciels.

Les discussions avec les fonds intéressés sont en cours, a déclaré l'une de ces personnes. Quatre sources ont mentionné Bain et CVC et deux d'entre elles ont également cité Apax.

Le conseil d'administration de SoftwareOne a été évincé en avril après avoir rejeté une offre de rachat de 2,9 milliards de francs suisses (3,27 milliards de dollars) faite par Bain.

Apax, Bain et CVC se sont refusés à tout commentaire. Un porte-parole de SoftwareOne s'est refusé à tout commentaire et s'est référé à une déclaration faite en mai, lorsque la société a déclaré avoir été approchée par plusieurs soumissionnaires.

En mai, lors de sa mise à jour commerciale du premier trimestre 2024, la société a déclaré que le conseil d'administration avait été approché par plusieurs parties au sujet d'une transaction potentielle de privatisation, mais n'a pas donné de noms.

Jefferies conseille le conseil d'administration à ce sujet, a déclaré une cinquième personne ayant connaissance de l'affaire. Ces cinq personnes se sont exprimées sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère privé des négociations. Jefferies n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Au début de l'année, les actionnaires fondateurs Daniel von Stockar, Rene Gilli et B. Curti Holding, qui détiennent près d'un tiers des actions de SoftwareOne, ont remporté un vote visant à évincer la plupart des membres du conseil d'administration existant après que celui-ci se soit opposé à une vente à Bain.

Les analystes et les investisseurs ont estimé que cette décision ferait à nouveau de l'entreprise une cible potentielle de rachat.

SoftwareOne a rejeté plusieurs offres de Bain au cours de l'année dernière, estimant qu'elles n'offraient pas suffisamment de garanties et ne reflétaient pas la valeur de l'entreprise.

SoftwareOne emploie plus de 9 000 personnes et aide les entreprises à acheter et à gérer des logiciels d'autres fournisseurs tels que Microsoft (MSFT.O), SAP (SAPG.DE) et Adobe (ADBE.O). (1 $ = 0,8855 franc suisse) (Reportage d'Amy-Jo Crowley à Londres et d'Oliver Hirt à Zurich. Rédaction : Anousha Sakoui ; Rédaction : Sharon Singleton)