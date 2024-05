CVD Equipment Corporation conçoit, développe et fabrique une large gamme d'équipements utilisés pour développer et fabriquer des matériaux et des revêtements pour les marchés des semi-conducteurs composés, des semi-conducteurs, de l'aérospatiale, des batteries de stockage d'énergie, ainsi que pour des applications industrielles avancées et la recherche. Les segments de la société comprennent CVD Equipment, Stainless Design Concepts (SDC) et CVD Materials. Le segment CVD Equipment fournit des équipements de dépôt chimique en phase vapeur, de transport physique en phase vapeur et de traitement thermique. Ses marchés de production ciblés comprennent l'électronique de haute puissance (carbure de silicium et nitrure de gallium), les matériaux avancés pour l'aérospatiale, principalement pour les moteurs à turbine à gaz, et les nanomatériaux utilisés dans les batteries. Le segment SDC conçoit et fabrique des systèmes de contrôle des gaz et des produits chimiques de très haute pureté. Ses produits SDC sont vendus de manière autonome et sont également intégrés dans certains équipements CVD. Le segment CVD Materials fournit des produits liés aux matériaux et revêtements avancés.

Secteur Machines et équipements industriels