CVD Equipment Corporation se consacre à la conception, au développement et à la fabrication d'une gamme d'équipements de dépôt chimique en phase vapeur, de contrôle des gaz et d'autres équipements et solutions de traitement. La société opère à travers trois segments : CVD Equipment, Stainless Design Concepts (SDC) et CVD Materials. Le segment CVD Equipment fournit des équipements de dépôt chimique en phase vapeur et de traitement thermique destinés aux marchés de production en croissance, ainsi que des systèmes destinés à la recherche et au développement. Il s'agit notamment de systèmes commercialisés sous la marque FirstNano. Le segment SDC conçoit et fabrique des systèmes de contrôle des gaz et des produits chimiques de très haute pureté pour les processus de fabrication de semi-conducteurs, l'aérospatiale, les cellules solaires, les nanotubes de carbone, les nanofils et un certain nombre d'applications industrielles. Le segment des matériaux CVD comprend des éléments et des groupes de produits, tels que Tantaline et MesoScribe. Il dessert divers marchés, tels que l'électronique de haute puissance, l'aérospatiale et la défense.

Secteur Machines et équipements industriels