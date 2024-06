Cvk Maden Isletmeleri Sanayi ve Ticaret AS est une société basée en Turquie, qui est engagée dans l'exploitation minière et les opérations liées à l'exploitation minière. Le principal domaine d'activité de la société est l'extraction, le traitement et la vente en gros de minerais de chrome, de marbre, de travertin, de plomb, de zinc, de cuivre et de magnésite, ainsi que de matériaux traités, tels que le minerai de chromite concentré et en morceaux, et le plomb concentré. En outre, Cvk Maden Isletmeleri exploite un portefeuille de certificats miniers et des droits commerciaux basés sur des certificats et des licences minières. La société exploite quatre zones minières principales : Izmir Bayindir, Canakkale Kalkim, Bursa Harmancik et Balikesir Sarialan ; ces mines sont également intégrées à des usines de traitement des métaux et des minéraux.

Secteur Exploitations minières et métallurgie