CVR Energy, Inc. est une société holding diversifiée. La société est principalement engagée dans les secteurs des carburants renouvelables et du raffinage et de la commercialisation du pétrole, ainsi que dans la fabrication d'engrais azotés par l'intermédiaire de sa filiale, CVR Partners, LP. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Pétrole et Engrais azotés. Le secteur pétrolier raffine et commercialise des carburants de transport. Ce secteur comprend les actifs et les activités de deux raffineries situées à Coffeyville (Kansas) et à Wynnewood (Oklahoma), ainsi que les actifs logistiques de soutien dans la région. La raffinerie de Coffeyville est une raffinerie de pétrole brut à cokéfaction complète et à teneur moyenne en soufre, située dans le sud-est du Kansas, à environ 160 km de Cushing, dans l'Oklahoma. La raffinerie de Wynnewood est une raffinerie complexe de pétrole brut située à Wynnewood, Oklahoma, à environ 65 miles au sud d'Oklahoma City, Oklahoma. Le segment des engrais azotés produit et commercialise des engrais azotés sous forme d'urée et de nitrate d'ammonium (UAN) et d'ammoniac.