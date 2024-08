CVR Energy, Inc. est une société holding diversifiée principalement engagée dans les secteurs des carburants renouvelables et du raffinage et de la commercialisation du pétrole, ainsi que dans la fabrication d'engrais azotés par le biais de sa participation dans sa filiale, CVR Partners, LP (CVR Partners). La société exerce ses activités dans deux secteurs : Pétrole et Engrais azotés. Le secteur pétrolier raffine et commercialise des carburants de transport de grande valeur, principalement sous forme d'essence et de carburant diesel. Le secteur pétrolier se compose des actifs et des opérations de deux raffineries situées à Coffeyville, Kansas et Wynnewood, Oklahoma et des actifs logistiques de soutien dans la région. Le secteur des engrais azotés produit et commercialise des engrais azotés sous forme d'urée, de nitrate d'ammonium (UAN) et d'ammoniac. Le secteur des engrais azotés de la société se compose des actifs et des activités de CVR Partners, y compris deux usines de fabrication d'engrais azotés situées à Coffeyville, Kansas et East Dubuque, Illinois.