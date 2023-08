CVR Partners, LP possède et exploite le secteur des engrais azotés. Elle fabrique des engrais azotés dans deux installations de production, l'une située à Coffeyville, au Kansas, exploitée par sa filiale à 100 %, Coffeyville Resources Nitrogen Fertilizers, LLC (installation de Coffeyville) et l'autre située à East Dubuque, dans l'Illinois, exploitée par sa filiale à 100 %, East Dubuque Nitrogen Fertilizers, LLC (installation d'East Dubuque). Ces deux installations fabriquent de l'ammoniac et sont en mesure de transformer cet ammoniac en d'autres produits d'engrais azotés, principalement le nitrate d'urée et d'ammonium (UAN). Les engrais azotés sont utilisés par les agriculteurs pour améliorer le rendement et la qualité de leurs cultures, principalement le maïs et le blé. Ses produits sont vendus en gros aux États-Unis. Le site de production de Coffeyville comprend une unité d'ammoniac de 1 300 tonnes par jour, une unité de nitrate d'ammonium de 3 100 tonnes par jour et un complexe de gazéification à double train d'une capacité de 89 millions de pieds cubes standard par jour d'hydrogène.