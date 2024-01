CVRx, Inc. est une société de dispositifs médicaux en phase de commercialisation. La société se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de neuromodulation pour les patients souffrant de maladies cardiovasculaires. La plateforme technologique intégrée de la société, Barostim, est conçue pour exploiter la puissance du cerveau et du système nerveux afin de remédier au déséquilibre du système nerveux autonome (SNA), qui est à l'origine de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite (ICFR) et d'autres maladies cardiovasculaires. Le Barostim fournit une thérapie d'activation du baroréflexe (BAT) en envoyant des impulsions électriques imperceptibles et persistantes aux barorécepteurs situés dans la paroi de l'artère carotide pour signaler au cerveau de moduler la fonction cardiovasculaire. Le Barostim est un dispositif de neuromodulation peu invasif qui se compose de deux éléments implantables, un générateur d'impulsions implantable (IPG) et une sonde de stimulation, et qui est programmé par un programmateur sans fil contrôlé par le clinicien qui communique avec l'IPG.

