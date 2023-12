CVRx, Inc. a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé les instructions d'utilisation révisées de Barostim, qui intègrent les principales données cliniques à long terme de l'essai clinique randomisé BeAT-HF. Mise à jour de l'étiquetage : La mention d'indication mise à jour pour Barostim dans la notice d'utilisation se lit désormais comme suit : Barostim est indiqué pour les patients qui sont en classe III ou II de la NYHA (qui avaient des antécédents récents de classe III) malgré un traitement médical conforme aux directives (médicaments et dispositifs), qui ont une fraction d'éjection du ventricule gauche de = 35 % et un NT-proBNP < 1 600 pg/ml. Barostim fournit une thérapie d'activation du réflexe barométrique pour améliorer l'état fonctionnel des patients souffrant d'insuffisance cardiaque, leur hall d'entrée de six minutes et leur état de santé.

Le Barostim délivre une thérapie d'activation du baroréflexe pour améliorer l'état fonctionnel des patients souffrant d'insuffisance cardiaque, la marche de six minutes et la qualité de vie. La section révisée du résumé clinique de l'IFU comprend maintenant les résultats du critère d'évaluation principal, les données symptomatiques à 6, 12 et 24 mois, le ratio de victoire et les données de mortalité toutes causes confondues. Le résumé clinique conclut : En résumé, le critère principal d'évaluation de l'innocuité dans la phase de précommercialisation a été atteint et confirmé dans la phase de postcommercialisation.

Dans la phase de précommercialisation, tous les critères d'efficacité ont déjà été atteints, démontrant des améliorations à 6 mois du 6MHW, de la qualité de vie, de la classe NYHA et du NT-proBNP. Le critère principal d'efficacité de la phase post-commercialisation, à savoir le décès d'origine cardiovasculaire et l'hospitalisation pour cause d'insuffisance cardiaque, n'a pas été atteint. D'autres analyses de l'efficacité après la phase de commercialisation (ratio de gain, absence de mortalité toutes causes confondues) ont suggéré un effet favorable du traitement par Barostim.

L'ensemble des données à 6, 12 et 24 mois a démontré des améliorations symptomatiques chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque de classe III ou II de la NYHA (ayant des antécédents récents de classe III) malgré un traitement conforme aux directives et présentant une fraction d'éjection du ventricule gauche =35% et un NT-proBNP < 1600 pg/ml.