(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en légère hausse ce lundi, avant une décision sur les taux d'intérêt dans la zone euro et une lecture de l'inflation américaine plus tard dans la semaine.

Les actions américaines ont brillé à la fin de la semaine dernière, enregistrant de fortes progressions grâce à un solide rapport sur l'emploi. Selon le Bureau of Labor Statistics, le nombre d'emplois salariés non agricoles a augmenté de 303 000 en mars, ce qui est supérieur au consensus de 200 000 établi par FXStreet. Le chiffre de février a été révisé à la baisse de 5 000, de 275 000 à 270 000.

Une lecture mercredi devrait montrer que le taux d'inflation annuelle des prix à la consommation aux États-Unis a augmenté à 3,4% le mois dernier, de 3,2% en février, selon le consensus cité par FXStreet.

"La publication de mercredi n'est pas la dernière mise à jour de l'inflation que la Fed recevra avant la prochaine réunion de politique monétaire. La publication prochaine des prix [des dépenses de consommation personnelle] le 26 avril sera également sur leur radar. Cependant, il serait extrêmement bénéfique que l'IPC puisse montrer un semblant de coopération pour le mois ou les deux mois à venir", a commenté Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management.

Jeudi, la Banque centrale européenne devrait laisser les taux d'intérêt inchangés, mais les regards seront tournés vers la présidente Christine Lagarde pour savoir si elle donne des indications sur le calendrier de réduction des taux.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, le fabricant de médicaments AstraZeneca a salué les données de son portefeuille de maladies neurologiques rares, le mineur Rio Tinto a nommé un nouveau chef commercial, tandis que le fournisseur de services vétérinaires CVS Group a signalé un cyber-incident qui a touché ses opérations au Royaume-Uni.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,1% à 7 919,66

Hang Seng : en hausse de 0,4 % à 16 781,68

Nikkei 225 : en hausse de 0,9% à 39 347,04

S&P/ASX 200 : +0,2% à 7 789,10

DJIA : clôture en hausse de 307,06 points, 0,8% à 38 904,04

S&P 500 : clôture en hausse de 1,1% à 5 204,34

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,2% à 16 248,52

EUR : stable à 1,0831 USD (1,0831 USD)

GBP : en hausse à 1,2625 USD (1,2621 USD)

USD : en hausse à 151,81 JPY (151,54 JPY)

OR : en hausse à 2 336,42 USD l'once (2 325,89 USD)

(Brent) : en baisse à 89,69 USD le baril (91,31 USD)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de lundi sont encore à venir :

16:30 BST Le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre, Sarah Breeden, prend la parole.

Le vice-premier ministre britannique Oliver Dowden a laissé entendre qu'une élection en janvier 2025 était possible, après que le premier ministre Rishi Sunak a insisté sur le fait qu'il se préparait à un scrutin au second semestre de cette année. M. Dowden a déclaré que 2024 serait "presque certainement une année électorale" alors qu'il était interrogé dimanche, ce qui laisse entendre que la perspective d'une date ultérieure n'a pas été écartée. M. Sunak a déclaré qu'il avait l'intention de convoquer des élections au cours du second semestre de l'année, les mois d'octobre ou de novembre étant considérés par beaucoup comme la période privilégiée. La date la plus tardive à laquelle il pourrait retarder les élections est le 28 janvier 2025. M. Dowden a évoqué la possibilité d'une date au début de l'année prochaine alors qu'il répondait aux questions de l'émission Sunday Morning de Sky News avec Trevor Phillips sur l'avance actuelle du parti travailliste sur les conservateurs dans les sondages.

Le Royaume-Uni mettrait fin aux ventes d'armes à Israël s'il s'avérait que ce pays enfreint le droit international, a suggéré M. Dowden. Le vice-premier ministre a déclaré que le Royaume-Uni ne "fournirait pas ces armes" s'il n'était pas en mesure de le faire légalement. Cette déclaration intervient dans un contexte de pression croissante sur les ministres pour qu'ils révèlent les avis juridiques qu'ils ont reçus sur la poursuite des exportations d'armes vers Israël. M. Dowden a déclaré que les Israéliens avaient commis de "grosses erreurs" pendant la guerre, mais il n'a pas voulu révéler le contenu des conseils donnés aux ministres. Le ministre des affaires étrangères, David Cameron, a laissé entendre que le soutien du Royaume-Uni à Israël n'était pas inconditionnel. Il a accentué la pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu après la mort de trois travailleurs humanitaires britanniques lors d'une attaque aérienne des forces de défense israéliennes. Dans le Sunday Times, six mois après l'attaque du Hamas du 7 octobre qui a déclenché le conflit à Gaza, David Cameron a lancé un avertissement sur le respect du droit international par Israël.

Simon Harris, qui devrait devenir le plus jeune Premier ministre de l'histoire de l'Irlande, a déclaré que l'unification de l'Irlande était une "aspiration politique légitime" mais qu'elle n'était pas une priorité pour lui en tant que dirigeant. Âgé de 37 ans, il a été nommé chef du parti de centre-droit Fine Gael le mois dernier, après la démission surprise de son prédécesseur Leo Varadkar. Le parlement irlandais procédera mardi à un vote pour confirmer M. Harris dans ses fonctions de taoiseach, vote qu'il devrait remporter. M. Harris a déclaré qu'il se concentrerait principalement sur "l'ordre public", sur l'élaboration d'une politique d'immigration "mieux planifiée et plus durable" et sur la lutte "contre les dangers du populisme". En ce qui concerne l'unification, il a déclaré qu'il comprenait le désir de certains de voir une Irlande unie, mais que ce n'était pas "mon objectif ou ma priorité pour l'instant".

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

RBC relève l'objectif de cours de JD Sports Fashion à 150 (135) pence - 'outperform' (surperformance)

HSBC ramène Rentokil à 'hold' (acheter) - objectif de cours 480 (495) pence

SOCIÉTÉS - FTSE 100

AstraZeneca et Daiichi Sankyo ont annoncé samedi que la Food & Drug Administration américaine avait approuvé leur médicament conjugué contre le cancer pour les patients atteints de tumeurs solides métastatiques HER2-positives. Cette nouvelle fait suite à l'annonce faite par les sociétés pharmaceutiques en janvier que le traitement Enhertu avait fait l'objet d'un examen prioritaire de la part de la FDA. Les entreprises, qui développent le médicament ensemble, ont souligné qu'Enhertu a maintenant cinq indications approuvées. L'autorisation la plus récente pour Enhertu concerne les adultes atteints de tumeurs solides HER2-positives non résécables ou métastatiques qui ont reçu un traitement systémique antérieur et qui n'ont pas d'autres options thérapeutiques satisfaisantes. AstraZeneca a déclaré séparément lundi que les données montraient que ses offres Ultomiris et Soliris "peuvent transformer" les résultats pour les patients souffrant de maladies neurologiques rares. Astra présentera les données de son portefeuille de neurologie rare lors de la réunion de l'Académie américaine de neurologie à Denver, Colorado, la semaine prochaine. Ces données viendront s'ajouter aux "preuves solides de la sécurité et de l'efficacité" d'Ultomiris et de Soliris chez les patients atteints de myasthénie grave et de troubles du spectre de la neuromyélite optique. La myasthénie grave provoque une faiblesse musculaire, tandis que la NMOSD affecte les nerfs optiques et la moelle épinière.

Le mineur Rio Tinto a nommé Bold Baatar au poste de directeur commercial, succédant à Alf Barrios. Baatar dirige actuellement la division cuivre de Rio Tinto. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il dirigera les "activités commerciales et de développement des affaires de Rio Tinto à l'échelle mondiale". "Afin d'assurer une transition en douceur, Alf continuera d'exercer ses fonctions de directeur commercial jusqu'à la fin du mois d'août, puis de président pour la Chine, le Japon et la Corée, et de membre du comité exécutif, jusqu'à sa retraite à la fin de 2024", a ajouté Rio Tinto. M. Baatar prendra ses fonctions au début du mois de septembre.

ENTREPRISES - FTSE 250

Un actionnaire de Currys a demandé au vendeur d'électronique grand public de se débarrasser de sa division téléphones portables, a rapporté le Sunday Times. JO Hambro a déclaré que Currys devrait vendre ID Mobile, une unité qui fournit des contrats mensuels de téléphonie. Selon le Sunday Times, la division est évaluée à environ 350 millions de livres sterling. Le gestionnaire de fonds JO Hambro détient une participation de 4,5 % dans Currys, selon le journal. En mars, Elliott Advisors a annoncé qu'il ne ferait pas d'offre officielle pour Currys, après avoir fait une proposition d'environ 750 millions de livres sterling. JD.com, un autre candidat potentiel pour Currys, avait également déclaré qu'il ne ferait pas d'offre.

AUTRES ENTREPRISES

Le fournisseur de services vétérinaires CVS Group a déclaré avoir "récemment détecté et intercepté un cyberincident". Il a constaté un accès non autorisé à un "nombre limité de ses systèmes informatiques". CVS a ajouté : "CVS a pris des mesures immédiates pour isoler le problème et, pour empêcher un accès non autorisé plus large, a mis ses systèmes informatiques temporairement hors ligne, dans le cadre du plan de réponse du groupe. Les mesures que nous avons prises pour contenir la menace d'une activité malveillante ont entraîné des perturbations opérationnelles considérables au cours de la semaine écoulée, mais elles ont jusqu'à présent permis d'empêcher tout nouvel accès externe aux systèmes de CVS". L'événement a causé des perturbations dans ses opérations au Royaume-Uni, a ajouté CVS. Elle a fait appel à des consultants pour prouver "la nature et l'étendue de l'incident". CVS a déclaré que les services informatiques ont été rétablis dans la plupart de ses locaux, mais a averti que "certains systèmes ne fonctionnent pas aussi efficacement qu'auparavant". Les opérations en dehors du Royaume-Uni ne sont "pas affectées sur le plan opérationnel", a ajouté la société.

European Green Transition commencera à être cotée sur l'AIM lundi. La société, qui a l'intention d'investir dans un portefeuille d'actifs liés à l'économie verte en Europe, aura une capitalisation boursière d'environ 14,5 millions de livres sterling lors de son admission. Elle a levé 6,5 millions de livres sterling au prix de 10 pence par action. Aiden Lavelle, directeur général, a déclaré : "La cotation et la levée de fonds d'aujourd'hui ont été couronnées de succès : "La cotation et la levée de fonds d'aujourd'hui constituent une étape cruciale pour EGT. Les fonds levés contribueront à nos projets d'économie verte existants, destinés à soutenir la transition énergétique en Europe, notamment le projet de terres rares d'Olserum en Suède. En outre, la levée de fonds renforcera la position de la société pour acquérir ce que nous pensons être des actifs de l'économie verte en difficulté et sous-évalués en Europe".

