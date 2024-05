(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Kefi Gold and Copper PLC - Société d'exploration et de développement centrée sur l'Arabie Saoudite et l'Ethiopie - Emission d'environ 178,0 millions d'actions à 0,763 pence chacune à certains conseillers clés en contrepartie de services visant à soutenir diverses "initiatives à valeur ajoutée".

CVS Group PLC - Fournisseur de services vétérinaires basé à Norfolk, en Angleterre - Vente des activités non essentielles aux Pays-Bas et en République d'Irlande à Global Veterinary Excellence Ltd pour 2 euros. CVS va également accorder un prêt non garanti de 600 000 livres sterling à Global Veterinary Excellence Ltd. Global Veterinary Excellence Ltd appartient à l'ancien directeur de ces filiales, James Cahill. CVS explique que les deux entités sont déficitaires. Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2023, elles ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 19,4 millions de livres sterling et des pertes avant impôts de 6,8 millions de livres sterling, dont 2,3 millions de livres sterling d'amortissements exceptionnels. Les prévisions pour l'exercice clos le 30 juin 2024 sont une perte avant impôts d'environ 6 millions de livres sterling. CVS prévoit de comptabiliser une réduction de valeur sans effet de trésorerie dans ses comptes financiers en rapport avec les cessions. CVS explique que ces opérations ont eu un impact négatif sur le flux de trésorerie d'exploitation et qu'elles nécessiteraient une attention particulière de la part de la direction pour améliorer les performances opérationnelles. Par conséquent, à la suite de leur cession, CVS s'attend à ce que davantage de capital et de temps puissent être alloués à sa stratégie de croissance.

Great Portland Estates PLC - Promoteur d'immobilier commercial basé à Londres - Publie une feuille de route actualisée vers le Net Zero. Fixe des objectifs d'émissions absolues plus ambitieux pour ses émissions de portée 1, 2 et 3, visant à réduire les émissions de 42 % d'ici 2030 et de 90 % d'ici 2040 par rapport à la base de référence de 2023. Janine Cole, directrice de la durabilité et de l'impact social, commente : "En mettant à jour notre feuille de route vers le zéro net, nous avons augmenté l'ambition et la portée de nos objectifs de zéro net. Nous savons désormais que si nous voulons réduire nos émissions conformément à la science du climat, nous devons atteindre un niveau proche de zéro avant de compenser le solde."

Capricorn Energy PLC - Société d'exploration pétrolière et gazière axée sur l'Égypte - Fournit des détails supplémentaires concernant la consolidation du capital-actions ordinaire de Capricorn annoncée en avril. Le ratio de consolidation sera de 62 nouvelles actions ordinaires pour 79 actions ordinaires existantes.

Upland Resources Ltd - Société pétrolière et gazière basée à Jersey et spécialisée dans le Sarawak (Malaisie) - Fournit des informations complémentaires sur les indicateurs de ressources préliminaires pour le bloc SK334. Deux études confirment la prospectivité de SK334 et en particulier les sites cibles initiaux pour les forages d'exploration et d'évaluation. Chaque étude a montré une forte corrélation entre l'interprétation sismique et la géologie de surface, déclare Upland. Upland a l'intention de réaliser un rapport des personnes compétentes à court terme. Le président-directeur général Bolhassan Di commente : "Les estimations préliminaires des ressources issues des études menées par Upland sont positives et dépassent nos attentes. Notre stratégie consiste à confirmer progressivement les ressources disponibles dans le gisement SK334. Cela implique bien sûr une campagne de forages d'exploration et d'évaluation pour améliorer notre compréhension géologique et calibrer les plans géophysiques et d'ingénierie de forage." En outre, la société annonce la levée de la suspension volontaire de la négociation de ses actions ordinaires.

Epwin Group PLC - Fabricant de produits de construction basé à Solihull, en Angleterre - publie un communiqué de presse avant l'assemblée générale annuelle de mardi. Le groupe reste confiant dans sa capacité à dégager un bénéfice d'exploitation sous-jacent pour l'année, conformément aux attentes du consensus du marché qui ont été récemment revues à la hausse, et à réaliser de nouveaux progrès sur le plan stratégique et opérationnel. Le groupe continue de gérer avec soin l'équilibre entre le volume et la marge, le chiffre d'affaires étant à ce jour conforme aux prévisions. Le programme de rachat d'actions devrait être achevé d'ici à la fin du mois de septembre.

Portmeirion Group PLC - Fabricant de poteries basé à Stoke-on-Trent, Angleterre - Décide de retirer les résolutions 14 et 15 de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle de mardi. La résolution 14 propose l'autorisation d'attribuer des actions dans certaines limites, conformément aux lignes directrices sur la gestion du capital social publiées par l'Investment Association. La résolution 15 était une résolution spéciale, qui propose la suppression partielle des droits de préemption afin de permettre au conseil d'administration d'attribuer des titres de participation et de vendre des actions propres jusqu'à concurrence de 10 % du capital social actuel de la société en échange d'espèces. La décision fait suite aux indications d'un petit nombre d'actionnaires importants qui ont indiqué qu'ils ne soutenaient pas les résolutions.

Tribal Group PLC - Fournisseur de logiciels et de services éducatifs basé à Bristol - Lors de l'assemblée générale annuelle de mardi, les résolutions spéciales 10 et 11 n'ont pas été adoptées. Tribal déclare avoir pris contact avec l'actionnaire concerné pour comprendre ses préoccupations concernant l'approbation de ces résolutions. Le dialogue avec l'actionnaire reste actif et positif. La résolution 10 concerne la suppression des droits de préemption. La résolution 11 concerne l'attribution d'actions à utiliser uniquement dans le but de financer une transaction que le conseil d'administration considère comme une acquisition ou un investissement en capital spécifique.

Bens Creek Group PLC - propriétaire et exploitant de mines de charbon métallurgique en Amérique du Nord - a déclaré lundi avoir reçu un avis de rachat de la part d'Avani Resources Pte Ltd, le principal actionnaire de la société. L'avis de rachat concerne le remboursement du principal et des intérêts en cours au titre des quelque 6,5 millions USD de billets de prêt non garantis que Bens Creek a émis à l'intention d'Avani en juillet 2023. Bens Creek réaffirme qu'elle n'est pas en mesure de rembourser les montants dus à Avani. Bens Creek continue d'étudier les options disponibles, qui pourraient inclure la décision du conseil d'administration de déposer un avis de nomination d'administrateurs de la société. Les actions restent suspendues.

Premier African Minerals Ltd - Développeur de projets de métaux et de minéraux centrés sur l'Afrique - Annonce une souscription d'environ 781,3 millions d'actions pour lever environ 1,3 million de livres sterling à 0,16 pence par action. Les fonds seront utilisés principalement pour le projet Zulu Lithium et Tantale. Le directeur général George Roach déclare : "La société prévoit que des mises à jour périodiques seront fournies sur les performances globales de l'usine jusqu'à ce qu'un état stable de production continue ait été atteint, Premier prévoit ensuite de commencer à fournir des rapports de production trimestriels pour Zulu à partir du troisième trimestre de 2024."

Libertine Holdings PLC - Développeur de la technologie des générateurs linéaires pour les applications d'énergie distribuée et de transport, basé à Sheffield, Angleterre - Fournit une mise à jour concernant l'examen stratégique et le processus de vente formel annoncés le 29 avril. Elle déclare avoir rencontré un certain nombre d'investisseurs stratégiques et financiers potentiels afin de soutenir et d'étendre la marge de manœuvre de l'entreprise. D'autres réunions sont prévues jusqu'au début du mois de juin. De même, les contacts avec des partenaires stratégiques potentiels se poursuivent dans le cadre du processus de vente officiel. À ce jour, aucun progrès définitif n'a été enregistré en ce qui concerne les différentes options. L'entreprise dispose de réserves de liquidités lui permettant de poursuivre ses activités jusqu'à la mi-juillet. Si aucun progrès n'est réalisé, elle pourrait chercher à liquider l'entreprise. L'entreprise reste engagée dans le processus d'examen stratégique.

San Leon Energy PLC - société de production de pétrole et de gaz axée sur les actifs nigérians - Déclare avoir été informée d'une requête d'Ocean Pearl Maritime SA visant à liquider l'une de ses filiales, San Leon ELI Ltd. Explique que San Leon ELI Ltd est la filiale qui détient les investissements de San Leon dans Energy Link Infrastructure Ltd. L'audition de la pétition doit avoir lieu mercredi. La pétition porte sur la proposition de San Leon d'acheter à Ocean Pearl 13,5 % supplémentaires des actions existantes d'ELI pour un montant de 12 millions de dollars. Comme annoncé précédemment, San Leon considère que la requête d'Ocean Pearl est à la fois "agressive et vexatoire".

Genedrive PLC - test pharmacogénétique basé à Manchester - annonce qu'une étape clé a été franchie dans le programme de développement et de validation de la technologie pour les tests génomiques à temps critique pour son kit CYP2C19-ID. Le programme a désormais dépassé le nombre de patients requis pour une demande ultérieure de certification CE de diagnostic in vitro, toujours prévue pour le début de l'année 2025.

