(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Fonix Mobile PLC, en hausse de 6,0% à 257,00 pence, fourchette de 12 mois 177,00p-265,00p. La plateforme de paiement et de messagerie mobile annonce un bénéfice avant impôts en hausse de 28% à 7,4 millions de livres sterling pour le semestre clos le 31 décembre, contre 5,8 millions de livres sterling un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 21 %, passant de 32,8 millions de livres sterling à 39,7 millions de livres sterling. La société a augmenté son dividende intérimaire de 10 %, passant de 2,36 à 2,60 pence.

Savannah Resources PLC, en hausse de 5,8% à 2,28 pence, fourchette de 12 mois 1,50 pence-5,10 pence. La société salue les résultats du forage du gisement Pinheiro dans son projet de lithium Barroso au Portugal. Les résultats montrent les "intercepts de lithium les plus élevés à ce jour dans le projet". "Pinheiro est le premier gisement qui devrait être exploité lorsque le projet entrera en production, et ces nouveaux résultats à haute teneur laissent entrevoir la possibilité d'une amélioration significative des flux de trésorerie initiaux du projet", indique Savannah Resources. Les actions de la société ont chuté de 1,8 % lundi, les investisseurs s'inquiétant de ce que l'incertitude politique au Portugal pourrait signifier pour les perspectives de M. Barroso. L'Alliance démocratique de centre-droit a remporté le plus grand nombre de voix, mais de justesse, en battant le Parti socialiste. Le président Marcelo Rebelo de Sousa rencontrera les deux partis politiques au cours de la semaine prochaine pour tenter de nommer un premier ministre et de sortir de l'impasse.

AIM - LOSERS

CVS Group PLC, en baisse de 22% à 1 143,62 pence, fourchette de 12 mois 1 076,00 pence-2 226,00 pence. CVS a été l'une des valeurs les moins performantes du marché junior après que l'autorité britannique de surveillance de la concurrence a renforcé son contrôle sur le secteur des soins pour animaux de compagnie. La Competition & Markets Authority (CMA) a déclaré qu'un premier examen du secteur, annoncé en septembre, avait mis en évidence de "multiples préoccupations" sur le marché. La CMA a provisoirement décidé de lancer une enquête formelle sur le marché. En réponse, le groupe CVS déclare s'être engagé "de manière constructive et proactive" avec la CMA tout au long de son examen. CVS, ainsi que d'autres groupes d'entreprises qui détiennent ensemble environ 50 % des cabinets de premier avis au Royaume-Uni, a proposé un ensemble de mesures correctives possibles pour répondre aux préoccupations de la CMA. CVS estime que cet ensemble de mesures pourrait être adopté sur l'ensemble du marché et répondre aux préoccupations de la CMA plus rapidement qu'une enquête de 18 mois.

