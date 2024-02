CVS Group plc (CVS) est une société britannique qui fournit des services vétérinaires. La société exploite des cabinets vétérinaires, des entreprises de diagnostic vétérinaire, des crématoriums pour animaux de compagnie et une entreprise de vente au détail en ligne. Les secteurs d'activité de la société comprennent les cabinets vétérinaires, les laboratoires, les crématoriums et la vente au détail en ligne. La division des cabinets vétérinaires comprend 500 cabinets vétérinaires répartis sur trois marchés, dont huit hôpitaux de référence spécialisés et 37 sites de soins ambulatoires, ainsi que ses centrales d'achat, Vet Direct et MiPet insurance. La division Laboratoires fournit des services de diagnostic et des analyseurs de laboratoire aux cabinets CVS et aux cabinets vétérinaires appartenant à des tiers. La division Crematoria propose des services de crémation d'animaux de compagnie et d'élimination des déchets cliniques aux cabinets CVS et aux cabinets de tiers. L'activité de vente au détail en ligne comprend Animed Direct, qui est un magasin en ligne vendant des médicaments, des aliments pour animaux et d'autres produits liés aux animaux.

Secteur Installations et services en soins de santé