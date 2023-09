(Alliance News) - Les actions de CVS Group PLC ont plongé jeudi après que l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés a lancé son enquête sur le secteur vétérinaire des animaux domestiques dans le pays.

L'action a chuté de 30 % à 1 466,12 pence à Londres jeudi vers midi. Les actions du détaillant Pets at Home Group PLC, qui exploite également des cabinets vétérinaires, étaient en baisse de 7,6 % à 350,00 pence.

La CMA a déclaré jeudi qu'elle examinerait les expériences des consommateurs et les pratiques commerciales des fournisseurs britanniques de services vétérinaires pour les animaux domestiques. Elle a noté que le marché représente plus de 2 milliards de livres sterling et que le nombre d'animaux de compagnie a augmenté de manière significative après le début de la pandémie de grippe aviaire.

L'autorité de régulation s'est déclarée "préoccupée par le fait que les propriétaires d'animaux de compagnie pourraient ne pas trouver facile d'accéder aux informations dont ils ont besoin sur les prix et les options de traitement pour faire les bons choix quant au vétérinaire à consulter et aux services à acheter".

Elle a ajouté qu'en 2021, les cabinets indépendants ne représentaient qu'environ 45 % du secteur et que de nombreux cabinets pouvaient faire partie de centaines de cabinets appartenant à une entreprise plus importante sans que les consommateurs le sachent. Cela pourrait affecter leurs choix et réduire les incitations à la concurrence entre les cabinets locaux.

"Les ménages sont mis à rude épreuve par l'augmentation du coût de la vie et il est important que les propriétaires d'animaux de compagnie en aient pour leur argent chez leur vétérinaire - mais les chiffres suggèrent que le coût des services vétérinaires a augmenté plus rapidement que le taux d'inflation", a ajouté la CMA.

CVS a déclaré qu'elle "a toujours cherché à s'assurer que ses prix étaient appropriés et qu'ils reflétaient une juste valeur pour nos clients". Toutefois, "comme l'a reconnu la CMA, il y a toujours une pénurie importante de vétérinaires au Royaume-Uni et les coûts d'emploi représentent la part la plus importante de notre base de coûts. Nos prix reflètent cette situation et d'autres pressions inflationnistes subies ces dernières années".

En septembre 2021, la CMA avait ouvert une enquête sur l'acquisition par CVS de Quality Pet Care, qui opère sous le nom de The Vet, pour un montant de 20,4 millions de livres sterling. En février, elle avait jugé que l'opération réduirait la concurrence à Bristol, Nottingham, Portsmouth, Southhampton et Warrington.

En juin 2022, elle a mis fin à l'enquête après que CVS a accepté de céder l'ensemble des activités de The Vet, qu'elle a ensuite vendues pour un montant d'environ 9 millions de livres sterling, ce qui a entraîné une dépréciation d'environ 12 millions de livres sterling.

Nous travaillons toujours en étroite collaboration avec nos autorités de régulation et nos collègues et nous-mêmes soutiendrons l'examen de la CMA", a déclaré CVS, en ajoutant : "Nous avons une stratégie claire pour poursuivre nos activités dans le domaine de la santé et de l'environnement : "Nous avons une stratégie claire pour continuer à étendre notre réseau et à améliorer les soins cliniques en investissant dans les installations, l'équipement, la technologie et notre personnel.

CVS doit annoncer ses résultats annuels le 21 septembre.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

