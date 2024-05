CVS Health Corporation figure parmi les 1ers fournisseurs américains de produits et de services de santé. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de gestion de régimes d'assurance médicaments (45,6% ; Pharmacy Benefit Management) : gestion administrative (gestion des remboursements, traitement des réclamations des patients, etc.), distribution de médicaments, information sur les avis de décision, vente de services de gestion de l'information médicale, etc. ; - distribution de détail (28,5%) : vente de produits pharmaceutiques de prescription, de produits OTC, de produits de beauté et cosmétiques. A fin 2023, la commercialisation des produits est assurée essentiellement au travers d'un réseau de plus de 9 000 points de vente et par le biais d'Internet. En outre, le groupe propose des prestations de soins de santé via plus de 1 000 cliniques (MinuteClinic®) ; - gestion de soins médicaux (25,8%) ; - autres (0,1%).

Secteur Installations et services en soins de santé