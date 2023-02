CVS Health : accord pour acquérir Oak Street Health

En marge de la publication de ses résultats, CVS Health fait part d'un accord pour l'acquisition d'Oak Street Health, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire à 39 dollars par action, soit une valeur d'entreprise d'environ 10,6 milliards de dollars.



Selon la chaine de pharmacies, ce regroupement 'peut considérablement améliorer la santé à long terme des patients en réduisant les coûts des soins et en améliorant les résultats, en particulier pour ceux des communautés mal desservies'.



Oak Street Health emploie environ 600 fournisseurs de soins primaires et compte 169 centres médicaux dans 21 États. Sa solution technologique de pointe, Canopy, est utilisée pour déterminer le type et le niveau de soins appropriés pour chaque patient.



