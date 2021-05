CVS Health : relèvement d'objectifs de BPA pour 2021

CVS Health déclare tabler désormais, pour l'année 2021, sur une fourchette cible de BPA ajusté allant de 7,56 à 7,68 dollars, au lieu de 7,39 à 7,55 dollars en estimations précédentes, avec une prévision de cash-flow des activités confirmée entre 12 et 12,5 milliards.



La chaine de pharmacies fait part d'un BPA ajusté en hausse de 6,8% à 2,04 dollars au titre des trois premiers mois de 2021, un niveau dépassant le consensus, pour des revenus en progression de 3,5% à 69,1 milliards.



A 4,2 milliards de dollars, le profit opérationnel ajusté de CVS Health s'est accru de 2,2% en comparaison annuelle, soutenu par les contributions positives des segments services de pharmacie et prestations de soins.



