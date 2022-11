CVS Health : plus optimiste sur ses résultats 2022

La chaîne américaine de pharmacies CVS Health Corp a relevé ses objectifs 2022 après avoir fait mieux que prévu au troisième trimestre. Le groupe a cependant enregistré une perte nette de 3,41 milliards de dollars contre un bénéfice net de 1,59 milliard de dollars, un an auparavant. Cette année, CVS Health Corp a enregistré une charge de 5,2 milliards de dollars liée à la conclusion d'un accord dans le scandale des opioïdes et une dépréciation de 2,5 milliards de dollars des actifs de l’activité LTC.



En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,09 dollars, contre un consensus de 2 dollars. Les revenus ont augmenté de 10% à 81,16 milliards de dollars, dépassant là encore les attentes des investisseurs : 76,74 milliards de dollars.



Cette année, la chaîne américaine de pharmacies anticipe désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 8,55 dollars et 8,65 dollars, contre de 8,40 dollars à 8,60 dollars précédemment. Le cash flow opérationnel est anticipé entre 13,5 et 14,5 milliards de dollars, à comparer avec une précédente fourchette de 12,5 à 13,5 milliards de dollars.