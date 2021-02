CVS: des résultats annuels en hausse, dopés par la pandémie

CVS a publié au quatrième trimestre 2020 un bénéfice de 973 millions de dollars, soit 74 cents par action, contre 1,75 milliard de dollars, ou 1,33 dollar par action, l'an passé à la même époque. En données ajustées, le BPA ressort à 1,30 dollar, en baisse de 25%, mais supérieur au consensus FacSet qui était de 1,24 dollar. Le chiffre d'affaires dépasse lui aussi le consensus, à 69,55 milliards de dollars contre 67,73 milliards attendus, et progresse de 4%. Sur l'ensemble de l'année, le BPA ajusté est de 7,5 dollars (+6%) et les revenus de 268,71 milliards de dollars (+4,6%).



La chaîne de pharmacies a tiré profit de la situation de crise sanitaire qui a accru la demande en médicaments et en tests covid. Elle a par ailleurs recruté plus de 15 000 employés au dernier trimestre pour se préparer à la campagne de vaccination.



Pour l'exercice 2021, le BPA ajusté devrait se situer entre 7,39 et 7,55 dollars, a ajouté CVS.