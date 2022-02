Wall Street finit en hausse, tirée par les résultats de sociétés

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, portée par une vague de bons résultats d'entreprises et un assouplissement des restrictions liées au Covid-19.

Le Dow Jones a gagné 0,86%, l'indice Nasdaq, à forte composition technologique, a pris 2,08%, et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 1,45%, selon des chiffres provisoires.

"La saison des résultats se poursuit et les performances absolues restent solides", ont noté les analystes de Schwab, même si "la détérioration relative (par rapport aux trimestres précédents) est évidente".

À l'honneur, mercredi, Chipotle, CVS Health ou Yum! Brands ont tous publié des chiffres supérieurs aux attentes.

Pour Jack Ablin, responsable de la stratégie d'investissement chez Cresset Capital, Wall Street profitait aussi du recul des taux obligataires, qui s'étaient beaucoup tendus depuis deux semaines.

Le taux de référence des emprunts d'État américains à dix ans s'inscrivait ainsi à 1,94%, contre 1,96% la veille.

"De plus en plus d'États américains reviennent sur l'obligation du port du masque avec l'amélioration de la tendance autour du Covid-19", ont aussi relevé, dans une note, les analystes de Briefing.com.

"Ces développements tendent à bénéficier aux valeurs cycliques (qui surperforment lorsque l'économie va bien), mais aujourd'hui, la progression est large", ont-ils ajouté.

Mercredi, deux membres du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed) ont estimé que l'inflation allait ralentir, ce qui éloigne, pour les opérateurs, le risque d'un resserrement monétaire trop brutal.

Pour autant, a prévenu Jack Ablin, l'humeur pourrait changer jeudi avec la publication de l'indice des prix CPI, attendu en très forte hausse. "Cela pourrait être très difficile à avaler pour les investisseurs."

"Nous nous attendons à une inflation en glissement annuel élevée dans les données de demain", a déclaré mercredi la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. Un chiffre supérieur à 7%, "comme certains (économistes) le prédisent, ne serait pas une surprise", a-t-elle ajouté.

À la cote, Meta (Facebook) a enfin connu une journée dans le vert, (+5,37% à 232,00 dollars), après quatre séances consécutives de baisse.

Depuis l'annonce de ses résultats, Meta avait perdu quasiment 32% de sa capitalisation, soit plus de 420 milliards de dollars.

Les autres géants du Nasdaq ont été aussi recherchés, à l'image d'Alphabet (+1,61%) ou Apple (+0,83%).

Dans leur sillage, les valeurs technologiques et de croissance ont eu le vent dans le dos, tels le fabricant de cartes graphiques Nvidia (+6,36%) ou le spécialiste des paiements à crédit sur internet Affirm (+14,45%).

Côté Dow Jones, la tech a aussi été en pointe, avec Microsoft (+2,18%), Intel (+2,25%) et Cisco (+1,72%), accompagnés par Disney (+3,33%), qui publiait ses résultats mercredi après Bourse.

La chaîne de restauration rapide Chipotle a célébré (+10,16% à 1.608,74 dollars) la publication mardi après Bourse d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice net supérieurs aux attentes.

Le groupe a même réussi à améliorer ses marges, une gageure dans la restauration, heurtée de plein fouet par l'inflation, en remontant ses prix d'environ 10% depuis un an.

La chaîne de pharmacies CVS Health n'a pas profité (-5,45% à 104,79 dollars), elle, de résultats également supérieurs aux anticipations des analystes, la confirmation des objectifs 2022 étant jugée conservatrice.

Le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 10%, en bonne partie grâce à l'effet Covid-19, ses pharmacies administrant des dizaines de millions de tests et de vaccins.

La plateforme de réservation de VTC (véhicule de tourisme avec chauffeur) Lyft a bondi (+6,80% à 44,00 dollars), après avoir fait mieux que prévu sur son chiffre d'affaires mais déçu sur le nombre d'utilisateurs actifs, qui a légèrement baissé d'un trimestre à l'autre.

