CWD Limited (CWD) est une société basée en Inde. La société est engagée dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) et conçoit, développe, fabrique et vend des solutions intégrées. CWD opère à travers deux segments, à savoir l'électronique grand public et la conception et le développement de solutions technologiques pour diverses entreprises et commerces. Elle a développé des produits axés sur les technologies sans fil, que ce soit pour les communications à courte ou à longue portée. Sa technologie radio à courte portée comprend la communication en champ proche (NFC), le Bluetooth à faible énergie (Bluetooth BLE), la fidélité sans fil (WiFi) et Zigbee. Ses systèmes de moyenne portée, tels que LORA ou les systèmes de communication à longue portée, sont constitués des technologies sans fil de cinquième génération (5G), de l'évolution à long terme (LTE), de l'Internet des objets à bande étroite (NB-IOT) et de LTE CAT.

Secteur Equipements et pièces électroniques