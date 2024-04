CXApp Inc, anciennement KINS Technology Group Inc, est engagée dans le développement d'une plateforme d'expérience des employés d'entreprise (CX) avec l'intelligence connectée (IA). La plateforme CXApp de la société offre une gamme de solutions technologiques d'expérience sur le lieu de travail, y compris une application pour les employés de l'entreprise, la cartographie intérieure, le positionnement sur l'appareil, les technologies de réalité augmentée et une plateforme d'analyse basée sur l'IA, ciblant le marché émergent du lieu de travail hybride pour fournir des expériences à travers les personnes, les lieux et les choses. La société, grâce à sa Workplace SuperApp, crée un lieu de travail connecté en réduisant la surcharge d'applications, la fragmentation des données et les flux de travail complexes, et en rationalisant toutes les capacités. Elle propose diverses fonctionnalités, telles que la réservation de bureaux et de salles, la cartographie des bureaux, la navigation intérieure, la recherche de collègues, l'analyse du lieu de travail, les communications internes, les notifications et la messagerie de proximité, les commodités et les réservations, la gestion des événements, les réunions et le centre de briefing de l'entreprise (EBC).

Secteur Logiciels