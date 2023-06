(Alliance News) - CY4Gate Spa est passée au segment STAR de la Bourse italienne lundi, portant à 73 le nombre de sociétés cotées sur ce segment.

"CY4Gate a été fondée en 2014 dans le but de répondre à une demande de cybersécurité non conventionnelle. CY4Gate a été conçue pour concevoir, développer et produire des technologies et des produits, des systèmes et des services, capables de répondre aux exigences les plus strictes et les plus modernes en matière de Cyber Intelligence & Cyber Security exprimées par les forces de l'ordre, les forces armées, les institutions et les entreprises sur le territoire national et sur le marché étranger", souligne la Borsa dans sa note.

Domitilla Benigni, présidente de CY4Gate, a commenté : "Après la cotation en juin 2020 sur le marché Euronext Growth Milan, cette étape est une source de grande fierté en reconnaissance de l'efficacité de notre vision industrielle en tant qu'entreprise de produits de haute technologie qui veut se positionner en tant que centre de compétences cybernétiques en Italie et en Europe".

"Il s'agit d'un projet dans lequel le groupe Elt a cru dès le début pour renforcer les capacités cybernétiques dans le domaine de la défense, en développant une souveraineté technologique cybernétique au profit du monde des affaires et des institutions. Il s'agit d'une étape importante pour l'entreprise grâce à une gouvernance d'entreprise moderne et à la transparence envers les investisseurs, qui s'engage à respecter des critères d'excellence en accédant à une plus grande liquidité du titre."

Emanuele Galtieri, PDG de CY4Gate, a déclaré : "Ce moment représente pour nous une étape importante et attendue depuis longtemps mais, en même temps, il marque le début d'une nouvelle trajectoire, certes plus difficile, mais aussi porteuse d'importantes satisfactions. CY4Gate a démontré au fil des ans sa solidité, sa forte propension à l'innovation et à l'internationalisation, ainsi que la durabilité de ses activités sur des marchés à fort potentiel : l'accès à l'initiative STAR nous donnera un coup de pouce dans ce sens, en augmentant la visibilité de la marque".

"Les sentiments de gratitude vont à toute l'équipe qui, avec ténacité et enthousiasme, a travaillé pour rendre possibles les objectifs ambitieux que la société s'est fixés au cours de la période de trois ans, lui permettant de confirmer et de consolider la stratégie d'entreprise définie depuis l'introduction en bourse en juin 2020 sur Euronext Growth Milan"

L'action de CY4Gate est en baisse de 2,9 % à 8,93 euros par action.

