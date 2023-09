CY4GATE SpA est une société de technologie de l'information (TI) basée en Italie, qui fournit des solutions de cyberguerre électronique et de renseignement aux entreprises et aux gouvernements. Son offre comprend des plates-formes d'analyse de renseignements avancées, la conception et le développement de systèmes et de modèles de simulation d'attaques électromagnétiques, des programmes de recrutement, d'éducation et de formation, ainsi que d'autres solutions liées au renseignement électronique, à l'ingénierie de la cybersécurité, à la réponse aux incidents de cybersécurité et à leur récupération, à l'évaluation de la cybersécurité.

Secteur Logiciels