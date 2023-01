CY4Gate annonce un contrat de 600 000 euros avec un "organisme public de premier plan".

(Alliance News) - CY4Gate Spa a annoncé mercredi qu'elle a signé un contrat pour la fourniture d'un nouveau produit propriétaire de cybersécurité, appelé 'SENTRY', entièrement développé par la société pour un 'organisme public majeur'.

La fourniture, d'une valeur de 600 000 euros et d'une durée d'un an, "utilise les technologies et les algorithmes les plus récents résultant de nombreuses années d'investissement interne en recherche et développement, dans le but de détecter des cyberattaques complexes et sélectives qui, par le biais d'un accès non autorisé avec l'utilisation de logiciels malveillants, sont capables d'accéder à des données confidentielles ou de causer des dommages à la cible. Il s'agit de ce que l'on appelle des menaces persistantes avancées", explique l'entreprise dans une note.

L'acquisition de ce nouveau contrat, qui marque également le lancement d'un nouveau produit de l'entreprise dédié à la cybersécurité, "revêt une importance stratégique pour l'entreprise et est le signe d'un début positif pour 2023, dans la continuité absolue de l'année passée 2022".

Emanuele Galtieri, PDG et directeur général de CY4GATE, a déclaré : "C'est un bon début d'année, qui devrait nous voir devenir des protagonistes dans nos domaines d'expertise, la cybersécurité et la cyberintelligence, avec une offre de produits propriétaires et une structure d'entreprise encore renforcée au niveau du groupe.

"Les marchés adressés par les technologies produites par l'entreprise restent prometteurs en termes de croissance, tant en Italie qu'à l'étranger. La différenciation des produits, des géographies et des types de clients publics et privés a rendu l'entreprise résiliente et capable de naviguer au mieux dans les périodes historiques caractérisées par des turbulences économiques et géopolitiques qui introduisent les variables complexes de l'incertitude et de la volatilité dans l'environnement des affaires".

L'action de CY4Gate se négocie dans le vert de 0,7 pour cent à 9,07 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.