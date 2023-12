(Alliance News) - CY4Gate Spa a annoncé lundi qu'elle a signé un important contrat avec un client institutionnel européen pour la fourniture de ses systèmes d'intelligence décisionnelle d'une valeur d'environ 7 millions d'euros et d'une durée de 36 mois.

Cy4Gate "fournira une technologie de pointe", explique la société dans une note, "pour agréger des informations provenant de sources hétérogènes afin de répondre aux besoins spécifiques des clients institutionnels, leur permettant d'utiliser les big data qu'ils possèdent de manière plus efficace et efficiente". Il s'agit d'outils d'aide à la décision de pointe, caractérisés par un haut degré d'automatisation et une remarquable capacité à enrichir l'information et à la visualiser à travers des tableaux de bord intuitifs et conviviaux".

Emanuele Galtieri, PDG et directeur général du groupe Cy4Gate, a déclaré : "Il s'agit d'un nouveau défi relevé en Europe, sur un marché de niche très concurrentiel où les résultats sont obtenus si l'on propose des technologies de pointe et si l'on est capable de suivre et d'aider le client. Nous avons assuré une solution "clé en main" qui a permis d'éviter le recours à une multiplicité de fournisseurs pour répondre aux exigences complexes de ce segment de marché".

L'action de CY4Gate est en hausse de 0,5 %, à 8,00 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

