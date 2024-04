(Alliance News) - CY4Gate Spa a annoncé mardi que, suite à l'acquisition de XTN, elle a signé un certain nombre de contrats importants avec des entreprises italiennes de premier plan opérant dans le secteur des services financiers, pour l'acquisition et l'extension fonctionnelle de la Cognitive Security Platform, une plateforme produite par XTN Cognitive Security et un acteur national et européen reconnu dans le domaine de la détection et de la réponse à la fraude et aux menaces numériques.

Les contrats, d'une valeur totale de plus d'un million d'euros et d'une durée de 12 mois, visent à renforcer et à rendre plus résilients les canaux bancaires soumis au risque de fraude, explique la société dans une note.

Emanuele Galtieri, PDG et directeur général du groupe CY4Gate, a déclaré : "La cybersécurité et la lutte contre la fraude convergent progressivement et ne représentent que les deux faces différentes d'une même pièce. CY4Gate a décidé d'adopter une approche holistique de la cybersécurité, permettant de sécuriser l'expérience numérique des utilisateurs dans différents contextes et en particulier dans un secteur aussi délicat et sensible que celui des services financiers".

"L'acquisition de ces importantes commandes confirme le bien-fondé de notre vision en tant que product company qui a souhaité investir au fil des années pour créer une offre à 360° dans le domaine cyber capable aujourd'hui de répondre aux multiples besoins d'un contexte hyperconnecté et digitalisé".

Le cours de l'action CY4Gate a augmenté de 4,4 % pour atteindre 6,22 euros par action.

