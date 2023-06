CY4Gate et DeepCyber s'associent dans le domaine du renseignement sur les cybermenaces

(Alliance News) - CY4Gate Spa a annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord avec DeepCyber du groupe Maggioli en vertu duquel DeepCyber apportera son soutien en termes de technologies et de savoir-faire dans le domaine de l'intelligence des menaces cybernétiques que CY4Gate intégrera en vue de renforcer davantage sa ligne d'affaires en matière de cybersécurité.

Pour CY4Gate, le renseignement sur les cybermenaces représente un élément qui "s'intègre parfaitement à la ligne de produits propriétaires pour le marché de la cybersécurité où l'approche de défense proactive et préventive est de plus en plus un facteur critique de succès", a expliqué l'entreprise.

En ce sens, la disponibilité d'informations standardisées sur les menaces de cybersécurité - existantes ou émergentes - permettra à SIEM RTA d'identifier, de surveiller et de bloquer les attaques plus rapidement et ponctuellement, et constitue donc un ajout précieux à une offre de solutions de cybersécurité de plus en plus robuste et mature.

"Le partenariat entre les deux entreprises italiennes conduira au développement de solutions qui seront naturellement utilisées dans des contextes où il est nécessaire d'améliorer les capacités d'analyse, de détection et de réponse afin de répondre de manière appropriée aux besoins diversifiés des clients respectifs. L'accord donnera donc lieu à une collaboration dans le domaine du renseignement sur les cybermenaces afin d'intégrer et de consolider une gamme d'offres destinées au secteur de la cybersécurité en Italie et à l'étranger".

L'action de CY4Gate est en hausse de 1,6 %, à 8,86 euros par action.

