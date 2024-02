(Alliance News) - CY4Gate Spa a annoncé vendredi que son conseil d'administration a examiné les chiffres préliminaires pour 2023, qui comprennent des commandes de 73 millions d'euros, en hausse de 22 % par rapport à 2022.

Les revenus ont augmenté pour atteindre 65,0 millions d'euros, soit une hausse de 20 % par rapport au chiffre final de 2022 et en ligne avec le résultat pro-forma de l'année 2022.

"L'année 2023 a été caractérisée par l'incertitude et l'instabilité, en particulier sur le marché étranger, avec un fort ralentissement des activités de négociation au cours du dernier mois de l'année", a précisé l'entreprise dans la note.

"La société a néanmoins continué à investir pour élargir son portefeuille de produits et se structurer pour relever les défis futurs en lien avec une augmentation significative des opportunités."

Les résultats préliminaires en termes de revenus, ajoute la société, "confirment que la vision et l'ambition stratégiques de la société, soutenues par d'importantes transactions de M&A, ont été couronnées de succès.A qui ont eu lieu au cours de la période de deux ans 2022 - 2023, conduisent à une consolidation progressive de la position de leader de Cy4Gate en Italie et à l'étranger, malgré le report d'une importante commande étrangère dans le domaine de la cyber intelligence d'une valeur totale de 13 millions d'euros, attribuée à la mi-décembre mais dont les conditions suspensives ont été réalisées en janvier, pour laquelle les négociations sont toujours en cours pour finaliser le contrat final".

Emanuele Galtieri, PDG et directeur général du groupe Cy4Gate, a commenté : "L'année 2024 nous verra poursuivre d'importants objectifs de croissance, en particulier dans le segment de la cybersécurité pour le marché domestique des entreprises et dans l'augmentation des parts d'exportation, sachant que nous pouvons compter sur un portefeuille plus large de sociétés et de produits résultant de transactions de fusion et d'acquisition conclues avec succès, notamment par ordre d'importance l'acquisition de XTN, en janvier dernier, qui nous permettra d'ouvrir de nouvelles frontières commerciales sur la banque, le jeu et l'automobile, en complétant l'offre avec des technologies de pointe et en mesure de répondre aux exigences difficiles de cybersécurité à large spectre".

L'action de CY4Gate a clôturé dans le rouge de 0,3 pour cent à 7,44 euros par action.

