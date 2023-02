CY4Gate reçoit un contrat étranger de 9 millions d'euros en intelligence décisionnelle

(Alliance News) - CY4Gate Spa a annoncé jeudi qu'elle a signé un important contrat étranger pour la fourniture de systèmes d'intelligence décisionnelle.

La valeur totale du contrat acquis s'élève à 9,0 millions d'euros pour une durée de 36 mois.

"La voie de l'internationalisation de CY4Gate se poursuit, et grâce à son offre modulaire et flexible et à sa technologie italienne, elle est en mesure de satisfaire des niches de marché très exigeantes", explique la société.

Les succès importants du groupe en termes de prises de commandes, déjà obtenus à ce stade précoce de l'année, soulignent combien le modèle d'entreprise est ancré dans des fondamentaux solides. En outre, ce succès, qui fait suite à la clôture de l'acquisition de la société française Diateam, annoncée il y a deux semaines, "confirme la manière dont le groupe CY4Gate a orienté sa proposition de valeur au client sur les technologies, pour être un cybercentre à 360 degrés de plateformes habilitantes d'intelligence décisionnelle et de cybersécurité, développées en interne et entièrement propriétaires, qui répondent aux besoins des marchés à forte croissance et à marge élevée du même nom, tant dans le secteur public que dans celui des entreprises, en Italie et à l'étranger, avec des compétences et des technologies 100% 'made in Europe'".

Emanuele Galtieri, PDG et directeur général de CY4Gate, a déclaré : "Avec ce contrat important pour notre groupe, nous avons commencé une année qui sera marquée par de nombreux nouveaux défis, également forts des nombreuses étapes importantes franchies au cours des deux années précédentes. Aujourd'hui, la stratégie de CY4Gate visant à développer, maintenir et améliorer des compétences distinctives et excellentes est une fois de plus confirmée et renforcée, et les conditions ont été créées pour consolider CY4Gate en tant que centre italien et européen d'expertise cybernétique".

"Avec encore plus d'enthousiasme et d'énergie, nous continuerons sur la voie de l'amélioration de notre proposition de valeur, fermement ancrée sur le présent construit et avec les yeux sur les besoins futurs de nos clients dans un contexte qui évolue très rapidement."

L'action de CY4Gate est en hausse de 0,8 pour cent à 10,46 euros par action.

